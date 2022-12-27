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{{ timeAgo('2022-12-27 14:55:14 -0600') }} football Edit

DeJean on his recovery from Nebraska game

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

It was a scary situation early in the loss to Nebraska. Cooper DeJean was knocked out by a block on a bubble screen and did not return to action. He discusses for the first time what that was like and if he has watched it on film and if it scared him to do so.

DeJean also talks about Xavier Nwankpa playing safety and how he has looked in bowl prep and if he is Iowa's emergency quarterback in the Music City Bowl against Kentucky.

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