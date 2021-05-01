HawkeyeReport - Ferentz wraps up spring practice

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football
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Ferentz wraps up spring practice
Blair Sanderson
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HawkeyeReport
Editor
After Iowa's final practice of the spring, Hawkeye head coach Kirk Ferentz met with the media discuss his team's progress and much more.
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