 HawkeyeReport - Five-Star DB Nwankpa set to commit
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{{ timeAgo('2021-12-07 14:32:23 -0600') }} football Edit

Five-Star DB Nwankpa set to commit

Adam Gorney and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Adam Gorney and Clint Cosgrove take a look at five-star safety Xavier Nwankpa and what they expect when he makes his commitment. He has a top three of Iowa, Ohio State and Notre Dame.

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