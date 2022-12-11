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{{ timeAgo('2022-12-11 21:20:14 -0600') }} basketball Edit

Fran McCaffery talks OT defeat

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Playing without two starters, Fran McCaffery had a short bench and a longer than expected game. The result wasn't what the Iowa head coach was hoping for on Sunday as Iowa fell to Wisconsin, 78-75, in overtime.

Following the loss, the Iowa head coach discussed the late game rally from his team, the leadership and toughness showed by Connor McCaffery, and two possessions late in overtime that caused Iowa to falter.

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