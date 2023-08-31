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HawkCast Ep. 14 Utah State Preview w/ Jason Turner of the Herald Journal

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Eliot is joined by Jason Turner of the Herald Journal, Utah State Aggies football beat writer.

✅ How much have things changed personnel-wise for Utah State?

✅ What are their top strengths and weakenesses?

✅ Where will the Aggies try to attack Iowa?

✅ Does Jason expect Utah State to be able to compete?

Thanks for listening, and don't forget to subscribe and leave a review!

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