News More News
ago football Edit

HawkCast Ep. 15 Iowa Defeats Utah State 24-14

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Eliot, Adam and Ross breakdown the Hawkeyes' 24-14 win over Utah State.

✅ Cade McNamara's touchdown pass(es)

✅ Continued offensive line struggles

✅ Several missed opportunities

✅ Jay Higgins with a career high in tackles

✅ Deshaun Lee gets his first start

Thanks for listening, and don't forget to subscribe!

Have questions? Drop them on the premium board or leave a five-star rate and review on Apple Podcasts and ask there.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball, and recruiting coverage. Sign up with Go Iowa Awesome here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}