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HawkCast Ep. 15 Iowa Defeats Utah State 24-14
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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In today's episode, Eliot, Adam and Ross breakdown the Hawkeyes' 24-14 win over Utah State.
✅ Cade McNamara's touchdown pass(es)
✅ Continued offensive line struggles
✅ Several missed opportunities
✅ Jay Higgins with a career high in tackles
✅ Deshaun Lee gets his first start
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