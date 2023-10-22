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HawkCast Ep. 29 DeJean Robbed by Officials, Iowa Offense is Still Terrible

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam, and Ross breakdown Iowa's heartbreaking 12-10 loss to Minnesota.

✅ Cooper DeJean was robbed of a legacy moment

✅ Talk about a ref show

✅ Deacon Hill and the offense are still awful

✅ Is Joe Labas the answer?

✅ How do the Hawks move on from this?

AND MORE

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