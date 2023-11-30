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HawkCast Ep. 40 BIG TEN TITLE PREVIEW: Does Iowa Stand a Chance?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Trevor McCue of Maize & Blue Review joins Eliot to preview Iowa vs. Michigan in the Big Ten Championship.

✅ How can the Hawkeyes exploit the Wolverines weaknesses?

✅ What effect will Jim Harbaugh being back have on Michigan?

✅ What if Cade McNamara and Erick All were playing?

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