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Hawks talk win over Bethune Cookman

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The Iowa basketball team pounced on Bethune Cookman early and often on Monday night in their opening game victory. The Hawkeyes used a balanced approach with all five starters reaching double figures in the victory.

Following the win, Tony Perkins, Payton Sandfort, and Filip Rebraca spoke to the media about their balanced scoring, the comfort sharing the basketball, and much more.

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