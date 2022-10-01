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{{ timeAgo('2022-10-01 15:57:35 -0500') }} football Edit

Higgins productive in extensive playing time

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

With Jestin Jacobs sidelined for the rest of the season, opportunity is knocking for other Iowa linebackers. Jay Higgins answered the bell on Saturday in his most extensive playing time of his career.

Higgins logged seven tackles, including five solos, as Iowa fell to Michigan at Kinnick Stadium. He discusses his opportunity. Moving around at the linebacker position, and the play of the Iowa defense against the Wolverines.

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