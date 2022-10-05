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Hoops practice video clips

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The Iowa basketball team held their annual media day on Wednesday afternoon. After the interviews wrapped up, the media was allowed to stay for a few minutes of practice. We take a look at some highlights from the practice this afternoon, featuring many of your favorite Hawkeye players.

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