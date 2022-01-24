 HawkeyeReport - Interview with 2024 WR Jeremiah McClellan
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Interview with 2024 WR Jeremiah McClellan

Clint Cosgrove and David Berry
Rivals.com Video

Clint Cosgrove catches up with 2024 wide receiver Jeremiah McClellan to discuss the latest in his recruitment, including interest in Michigan State, Iowa and Missouri.

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