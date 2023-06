On Tuesday morning, the new Rivals150 was released for the 2024 class, ranking some of the top basketball prospects in the country that will soon be seniors in high school. The lone Iowa commit in the 2024 class, four-star forward Cooper Koch, finds himself on the list once again, coming in at No. 109. A product of Notre Dame High School in Peoria, Illinois, Koch is the son of former Hawkeye hooper J.R. Koch.

Our Midwest recruiting analyst Rob Cassidy had this to say of Koch in April: "I’ve heard good things about the 6-foot-8 forward’s ability to step out and shoot it from the perimeter. If he’s added significant strength and developed as a presence in the paint his offensive versatility is wildly intriguing.” Koch committed to the Hawkeyes in late June last summer. "I think Fran McCaffery is one of the most underrated coaches in the country in terms of developing players," He told Rivals before his commitment. "He took guys like Luka (Garza) and Keegan Murray and made them into the best players in the country.”

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhhdmUgZ3Jvd24gdXAgZHJlYW1pbmcgb2YgcGxheWluZyBmb3Ig dGhlIEhhd2tleWVzLiBZZXN0ZXJkYXkgSSBtYWRlIHRoYXQgZHJlYW0gYSBy ZWFsaXR5ISBJIGFtIHByb3VkIHRvIHNheSBJIGhhdmUgY29tbWl0dGVkIHRv IHBsYXkgZm9yIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIElvd2EgSGF3a2V5ZXMgYW5k IENvYWNoIE1jQ2FmZmVyeSE8YnI+PGJyPkdPIEhBV0tT4pqr77iP8J+foSEh IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pSldoUEdhN3BnIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vaUpXaFBHYTdwZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb29wZXIgS29jaCAo QENvb3BlcktvY2g0NCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b29wZXJLb2NoNDQvc3RhdHVzLzE1NDAwMzY2MzM5Mjc1ODU3OTI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

This spring and summer have been an eventful one for Koch, who plays his AAU ball for the Indiana Elite, a high-level club on the 3SSB circuit that has gone 23-1 to this point over the summer. Additionally, he took part in the Adidas Eurocamp in Treviso, Italy, spending time over seas from June 8-June 15. While in Italy, he took part and represented the United States as part of their Select Team, participating in five-on-five games and skill work.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgQWRpZGFzIGFuZCB0aGUgM1NTQiBjaXJjdWl0IGZv ciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcmVwcmVzZW50IHlvdSBhdCB0aGUgMjAy MyBBZGlkYXMgRXVyb2NhbXAhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vM3NzYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AM1NTQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzNTU0I/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMzU1NCPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYWRpZGFzRXVyb2NhbXA/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNhZGlkYXNFdXJvY2Ft cDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RRM2M1NmtJRzAiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9EUTNjNTZrSUcwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvb3BlciBL b2NoIChAQ29vcGVyS29jaDQ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0Nvb3BlcktvY2g0NC9zdGF0dXMvMTY3MDk0ODM2NzYzMzk4OTYzMz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zU1NCIE9mZmVuc2l2ZSBFZmZpY2llbmN5IHRocm91Z2ggdHdvIHNl c3Npb25zLCB2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TeW5l cmd5U1NUP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTeW5lcmd5U1NUPC9hPvCf k4ogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hRWxpdGU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFFbGl0ZTwvYT4gc2hvd2Nh c2luZyBkb21pbmFuY2Ugb24gb2ZmZW5zZSB3aXRoIDMgcGxheWVycyBpbiB0 aGUgdG9wIDQg8J+RgDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29v cGVyS29jaDQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb29wZXJLb2NoNDQ8 L2E+IOKdjiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvbGluV2hp dGUyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29saW5XaGl0ZTIxPC9hPiDi nY4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQmlkdW5nYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARkJpZHVuZ2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9zTmlKQ0ZuWmw2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vc05pSkNGblps NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgQ2lyY3VpdCAoQFRoZUNpcmN1aXQpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlQ2lyY3VpdC9zdGF0dXMv MTY1NDU5MzMwMzY3MTYzMTg3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg NSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK