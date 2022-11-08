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{{ timeAgo('2022-11-08 13:08:10 -0600') }} football Edit

Iowa defense ready for the Badgers

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Saturday will be classic old school Big Ten football when Iowa hosts Wisconsin. While they do it in different ways, the Badgers and the Hawkeyes try to end up in the same place as far as the way they go about their business.

Iowa's defensive players Jack Campbell, Logan Lee, and Noah Shannon discuss what they are going to see from the Badger offense and how the players along the offensive line plan to deal with the larger Wisconsin line.

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