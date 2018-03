HawkeyeReport.com

MORE: SCHOLARSHIP DISTRIBUTION

1 Wes Dvorak DB 6-0, 197 Jr. Parkston, SD Parkston

2 Peyton Mansell QB 6-2 210 #Fr. Belton, TX Belton

2 Ryan Gersonde P 6-4 198 So. Milwaukee, WI Marquette



3 Keith Duncan PK 5-11 180 So. Weddington, NC Weddington

3 Trey Creamer DB 6-0 190 #Fr. Cartersville, GA Cartersville

4 Nathan Stanley QB 6-4 242 Jr. Menomonie, WI Menomonie

4 Josh Turner DB 5-11 188 #Fr. Delray Beach, FL American Heritage

5 Manny Rugamba DB 5-11 193 Jr. Naperville, IL Central

6 Ihmir Smith-Marsette WR 6-1 175 So. Newark, NJ Weequahic

6 Max Duchow DB 6-2 186 #Fr. Wales, WI Kettle Moraine

7 Spencer Petras QB 6-5 227 Fr. San Rafael, CA Marin Catholic

7 Colten Rastetter P 6-1 213 Jr. Guttenberg, IA Clayton Ridge

8 Matt Hankins DB 6-1 185 So. Lewisville, TX Marcus



9 Geno Stone DB 5-11 209 So. New Castle, PA New Castle

10 Camron Harrell RB 5-10 195 #Fr. Bourbonnais, IL Bradley-Bourbonnais

11 Michael Ojemudia DB 6-1 199 Jr. Farmington Hills, MI Harrison



12 Brandon Smith WR 6-3 219 So. Lake Cormorant, MS Lake Cormorant

13 Henry Marchese WR 6-3 195 #Fr. Vernon Hills, IL Stevenson

14 Kyle Groeneweg WR 5-10 186 Sr. Inwood, IA West Lyon

16 Kyshaun Bryan RB 5-10 198 #Fr. Fort Lauderdale, FL St. Thomas Aquinas



17 Cedric Boswell DB 5-11 190 So. Beverly Hills, MI Groves

17 Ryan Schmidt QB 6-5 235 Jr. Marion, IA Linn-Mar

18 Drew Cook TE 6-5 250 Jr. Iowa City, IA Regina

18 John Milani DB 6-0 201 Jr. Iowa City, IA West

19 Max Cooper WR 6-0 185 So. Waukesha, WI Catholic Memorial



21 Ivory Kelly-Martin RB 5-11 200 So. Plainfield, IL Oswego East



22 Toks Akinribade RB 6-0 208 So. Brownsburg, IN Brownsburg

23 Dominique Dafney WR 6-2 225 Jr. West Des Moines, IA Iowa Western

27 Amani Hooker DB 6-0 210 Jr. Minneapolis, MN Park Center



28 Toren Young RB 5-11 221 So. Madison, WI Monona Grove

28 Jack Koerner DB 6-0 200 #Fr. Des Moines, IA Dowling

29 Nate Wieland LB 6-1 223 #Fr. Iowa City, IA City High

30 Jake Gervase DB 6-1 212 Sr. Davenport, IA Assumption

31 Aaron Mends LB 6-0 228 Sr. Kansas City, MO Winnetonka

32 Djimon Colbert LB 6-1 234 #Fr. Shawnee Mission, KS Bishop Miege

34 Kristian Welch LB 6-3 238 Jr. Iola, WI Iola-Scandinavia



35 Barrington Wade LB 6-1 233 So. Skokie, IL Niles North

36 Brady Ross FB 6-0 245 Jr. Humboldt, IA Humboldt

37 Brandon Snyder DB 6-0 214 Sr. Larchwood, IA West Lyon

38 T.J. Hockenson TE 6-5 250 So. Chariton, IA Chariton

39 Nate Wieting TE 6-4 250 Jr. Rockford, IL Lutheran

40 Parker Hesse DE 6-3 261 Sr. Waukon, IA Waukon

41 Drew Thomas WR 6-1 189 #Fr. Humboldt, IA Humboldt



41 Colton Dinsdale LB 5-11 215 Jr. Reinbeck, IA Iowa Western

42 Shaun Beyer TE 6-5 240 So. Shellsburg, IA Cedar Rapids Kennedy

42 Joe Ludwig LB 6-0 233 #Fr. Middleton, WI Middleton

43 Dillon Doyle LB 6-3 227 Fr. Iowa City, IA West

45 Ben Campos LB 6-1 225 #Fr. West Des Moines, IA Valley



46 Austin Kelly FB 5-11 245 Sr. Hickory Hills, IL Stagg

46 Tommy Kujawa TE 6-3 230 #Fr. Greendale, WI Greendale

47 Lane Akre FB 6-0 242 Jr. Geneseo, IL Geneseo

47 Nick Anderson LB 6-2 225 Jr. Waukee, IA Iowa Western

48 Jack Hockaday LB 6-1 235 Sr. Forsyth, IL Maroa-Forsyth

48 Bryce Schulte TE 6-3 244 #Fr. Cedar Rapids, IA Xavier

49 Nick Niemann LB 6-4 232 So. Sycamore, IL Sycamore

50 Jackson Subbert LS 6-3 240 Jr. Williamsburg, IA Williamsburg



51 Will Anthony DL 6-4 270 #Fr. Pleasantville, IA Pleasantville

52 Amani Jones LB 6-0 238 Jr. Chicago, IL Phillips

53 Garret Jansen DL 6-2 280 Jr. Pella, IA Pella



54 Daviyon Nixon DL 6-3 306 So. Kenosha, WI Iowa Western

55 Kyle Taylor LB 5-11 228 So. Silver Springs, MD Gonzaga

57 Chauncey Golston DE 6-5 265 So. Detroit, MI East English Village Prep

58 Jake Newborg OL 6-3 290 Jr. Inwood, IA West Lyon

59 Ross Reynolds OL 6-4 295 Sr. Waukee, IA Waukee

61 Cole Banwart OL 6-4 296 So. Ottosen, IA Algona

63 Spencer Williams OL 6-3 295 So. Cedar Falls, IA Cedar Falls

64 Kyler Schott OL 6-2 290 #Fr. Coggan, IA North Linn

65 Marshall Coluzzi LS 5-11 218 #Fr. Naperville, IL Naperville North

66 Dalles Jacobus DL 6-0 280 So. Palo, IA Cedar Rapids Kennedy

66 Levi Paulsen OL 6-5 305 Jr. Moville, IA Woodbury Central

67 Levi Duwa OL 6-3 270 #Fr. Kalona, IA Mid-Prairie

68 Landan Paulsen OL 6-5 305 Jr. Moville, IA Woodbury Central

69 Keegan Render OL 6-4 307 Sr. Indianola, IA Indianola

71 Mark Kallenberger OL 6-6 282 #Fr. Bettendorf, IA Bettendorf



72 Coy Kirkpatrick OL 6-4 290 #Fr. Madrid, IA Madrid

74 Austin Schulte DL 6-4 275 So. Pella, IA Pella

74 Tristan Wirfs OL 6-5 320 So. Mount Vernon, IA Mount Vernon

76 Dalton Ferguson OL 6-4 308 Sr. Solon, IA Solon



77 Alaric Jackson OL 6-7 320 So. Detroit, MI Renaissance



80 Devonte Young WR 6-0 203 Jr. Waldorf, MD North Point



82 Jack Kallenberger DE 6-5 272 Jr. Bettendorf, IA Iowa Central



84 Nick Easley WR 5-11 205 Sr. Newton, IA Iowa Western



84 Austin Spiewak LS 6-1 232 So. Palatine, IL Fremd

85 Nate Vejvoda TE 6-5 250 Jr. Homer Glen, IL Providence Catholic

86 Noah Feldman TE 6-4 230 #Fr. West Liberty, IA West Liberty

87 Noah Fant TE 6-5 241 Jr. Omaha, NE South



88 Jacob Coons TE 6-3 240 #Fr. Solon, IA Solon



89 Nico Ragaini WR 6-0 191 Fr. East Haven, CT Avon Old Farms

90 Sam Brincks DE 6-5 275 Sr. Carroll, IA Kuemper



91 Miguel Recinos K 6-1 193 Sr. Mason City, IA Mason City

91 Brady Reiff DL 6-3 272 Jr. Parkston, SD Parkston

93 Brandon Simon DE 6-0 250 So. Newark, NJ Don Bosco Prep

94 A.J. Epenesa DE 6-5 277 So. Edwardsville, IL Edwardsville

94 Caleb Shudak PK 5-8 179 So. Council Bluffs, IA Lewis Central

95 Cedrick Lattimore DL 6-3 295 Jr. Detroit, MI East English Village Prep

96 Matt Nelson DL 6-8 295 Sr. Cedar Rapids, IA Xavier

97 Romeo McKnight DE 6-4 257 So. Crystal Lake, IL Central

98 Anthony Nelson DE 6-7 271 Jr. Urbandale, IA Waukee