PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Iowa Joins Growing List of Offers for 2026 Three-Star Illinois OL
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following an appearance at Iowa's prospect camp on June 2, the Hawkeyes offered Gene Riordan -- a 2026 three-star OL out of Hinsdale Central High School in Illinois.
Riordan spoke with GIA about his body of connections to the Iowa football program, his (and his father's) growing affinity for George Barnett, how he's approaching his recruitment and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgYWZ0ZXIgYSBmYW50YXN0
aWMgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaEJhcm5ldHRfT0w/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoQmFybmV0dF9PTDwvYT4gSSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIHRv
IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIElvd2EgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9jb2FjaHFncmlmZml0aD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Y29hY2hxZ3JpZmZpdGg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hUaW1MZXN0ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo
VGltTGVzdGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1R5
bGVyQmFybmVzSU9XQT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHlsZXJCYXJu
ZXNJT1dBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3J5bWNx
NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJ5bWNxNjU8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSENSZWREZXZpbEZCP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBIQ1JlZERldmlsRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQWxsZW5UcmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QWxsZW5UcmlldTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C
bGFpckFTYW5kZXJzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJsYWlyQVNh
bmRlcnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb2JI
b3dlSE4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJvYkhvd2VITjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXdrZXllbmF0aW9uP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXdrZXllbmF0aW9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09MTWFmaWE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE9MTWFmaWE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9OQ0FzYVhM
cjR3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTkNBc2FYTHI0dzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBHZW5lIFJpb3JkYW4gKEByaW9yZGFuX2dlbmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcmlvcmRhbl9nZW5lL3N0YXR1cy8xNzk4NzE2MTE2
NTIyNDAyMDU3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNiwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2Eucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL2lvd2Etam9pbnMtZ3Jvd2luZy1saXN0LW9mLW9mZmVycy1mb3ItMjAy
Ni10aHJlZS1zdGFyLWlsbGlub2lzLW9sIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVs
bCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxs
JywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpb3dhLnJpdmFscy5jb20l
MkZuZXdzJTJGaW93YS1qb2lucy1ncm93aW5nLWxpc3Qtb2Ytb2ZmZXJzLWZv
ci0yMDI2LXRocmVlLXN0YXItaWxsaW5vaXMtb2wmYzU9MjAyMjczMzEwMyZj
dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k
IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=