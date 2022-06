Iowa women's hoops extending several new offers

It was a big weekend for the Iowa Women’s Basketball team, as they had several visitors on campus, as well as their annual Iowa Elite Camp on Monday. The result was a several offers handed out to recruits across several classes. Class of 2025 6’2 Wing Aniya Trent and her teammate 6’0 F Bryn Martin out of Springboro, Ohio both received offers after they took their unofficial visits to Iowa City over the weekend.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhbiBhbWF6aW5nIHZpc2l0IHdpdGggdGhlIElvd2EgY29h Y2hpbmcgc3RhZmYsIEkgYW0gZXh0cmVtZWx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gcmVjZWl2 ZSBhbmQgb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+ICEh IFRoYW5rIHlvdSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpc2FC bHVkZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpc2FCbHVkZXI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFpbmExNT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFpbmExNTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RVVGJTNllORVEiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9UVVRiUzZZTkVRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFOSVlBIFRSRU5U IChAQW5peWFUcmVudCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B bml5YVRyZW50L3N0YXR1cy8xNTM4NzE0OTUwMjkzNjUxNDU5P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Trent is rated as the #24 prospect in the class of ’25 by ESPN, as well as the #5 wing prospect in the country. She currently has other offers from Wisconsin, Harvard, Toledo, Illinois State, Cincinnati, Xavier and Dayton, while she took an unofficial visit to Michigan during last football season. As a freshman at Springboro, Aniya averaged 7.4 points, 8.9 rebounds, 2.6 assists and 2.2 blocks per game. She scored in double digits six times, rebounded in double digits 12 times and collected three double-doubles for a Panthers team that finished 20-6 on the season.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXQgYXQgdGhlIFVu aXZlcnNpdHkgb2YgSW93YSwgSSBhbSBzbyBoYXBweSB0byBhbm5vdW5jZSB0 aGF0IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ASW93YVdCQjwvYT4gISBUaGFuayB5b3Ugc28gbXVjaCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpc2FCbHVkZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QExpc2FCbHVkZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUmFpbmExNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFpbmExNTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1UzRE5hQm0xd3EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VM0ROYUJtMXdxPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEJyeW4gTWFydGluIChAYnJ5bm1hcnRpbjIxKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyeW5tYXJ0aW4yMS9zdGF0dXMv MTUzODcyMzAwOTQ5MzYxODY5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5l IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Bryn Martin has other offers from Harvard, Xavier, Illinois, and Dayton, while she has attended elite camps for Michigan and Dayton. As a freshman at Springboro, Martin averaged 15.0 points and 3.8 rebounds, including 41.8% shooting from behind the arc. She scored in double figures in 23 of 26 games, including five games with 20+ points.





Class of 2026 6’0 SG Ava Miles out of Kansas City, Missouri attended the Iowa Elite Camp on Monday and received an offer on top of the camp visit. Miles is rated as the #21 player in the country for the class of ’26 by Top Spot Basketball. She has received offers from Oklahoma State and Kansas, while she has also attended a camp at Baylor.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XSU4uIFdvcmsgaGFyZC4gSW50ZWdyaXR5LiBObyBleGN1c2VzLiAg Qmxlc3NlZCBhbmQgZXh0cmVtZWx5IGdyYXRlZnVsIGZvciB0aGUgb3Bwb3J0 dW5pdGllcyBJIGhhdmUgYmVlbiBnaXZlbi4gUHJvdWQgdG8gYW5ub3VuY2Ug SSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkg b2YgSW93YS4gIEJhY2sgdG8gdGhlIGxhYiEg8J+Sm/CflqTwn4+APGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaXNhQmx1ZGVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBMaXNhQmx1ZGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2dvaW93YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29pb3dh PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhaW5hMTU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhaW5hMTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYWJieWVtbWVydHN0YW1wP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBhYmJ5ZW1tZXJ0c3RhbXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93 YVdCQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhuN2xVZ3ZnMk0iPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS84bjdsVWd2ZzJNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF2YSBN aWxlcyAoQEF2YU1pbGVzMjAyNikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BdmFNaWxlczIwMjYvc3RhdHVzLzE1MzkwMjk0MzU2NzYwMzcxMjM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Her AAU teammate 6’0 G Addison Bjorn received an offer from the Hawkeyes after an unofficial visit this past weekend. She is rated as the #24 player in the country for the class of ’26 by Top Spot Basketball. Both Miles and Bjorn will begin their freshman year at Park Hill South this fall.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGZhbnRhc3RpYyB1bm9mZmljaWFsIHZpc2l0LCBJ4oCZ bSBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFu IG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dh V0JCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPiAgVGhhbmsg eW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlzYUJsdWRlcj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGlzYUJsdWRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGdvaW93YTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9h YmJ5ZW1tZXJ0c3RhbXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFiYnllbW1l cnRzdGFtcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYWlu YTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYWluYTE1PC9hPiAgQXBwcmVj aWF0ZSB5b3UgYmVsaWV2aW5nIGluIG1lISDwn5Kb8J+WpCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlbGxhbGFtYl9iYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGVsbGFsYW1iX2JiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyaW5kSG91c2VCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AR3JpbmRIb3VzZUJCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0FSQ1Nwb3J0c1BlcmY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFS Q1Nwb3J0c1BlcmY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UEhTX0dCYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQSFNfR0Jh c2tldGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TUE8wMEgzSnYw Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vU1BPMDBIM0p2MDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB ZGRpc29uIEJqb3JuIChAQWRkaXNvbkJqb3JuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FkZGlzb25Cam9ybi9zdGF0dXMvMTUzODczMjU5NTk5 NDgyODgwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Bjorn has a good offer list already put together as she enters her freshman year at Park Hill South. She has received offers from Michigan, Oklahoma, Iowa State, Missouri, Kansas and Xavier, while she has taken unofficial visits to Kansas, Nebraska, Missouri, Louisville and Kansas State. Bjorn has also attended the Nebraska Elite Camp. Class of 2025 C Avery Gordon out of Brownsburg, Indiana received an offer after her unofficial visit. She stood out on the court last year as a freshman standing at 6 foot 6 inches.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua3Mgc28gbXVjaCB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0xpc2FCbHVkZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpc2FC bHVkZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFpbmEx NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFpbmExNTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hYmJ5ZW1tZXJ0c3RhbXA/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGFiYnllbW1lcnRzdGFtcDwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ29pb3dhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBnb2lvd2E8L2E+IGZvciB0aGUgYW1hemluZyB2aXNpdCwgdGhlIG9w cG9ydHVuaXR5IHRvIGdldCB0byBrbm93IHlvdXIgcHJvZ3JhbSBiZXR0ZXIg YW5kIGZvciB0aGUgb2ZmZXIgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIHRoZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+IHByb2dyYW0hIOKaq++4j/Cfn6EgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90X21hcjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QHRfbWFyMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9JbmRpYW5hRWxpdGVXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlh bmFFbGl0ZVdCQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J TkVsaXRlUHJpbWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElORWxpdGVQcmlt ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaHNkb2dzZ2hv b3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiaHNkb2dzZ2hvb3BzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTGFkU256SW82YyI+aHR0cHM6Ly90LmNv L0xhZFNueklvNmM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgYXZlcnkgZ29yZG9uIChAQUdv cmRvbjIwMjUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUdvcmRv bjIwMjUvc3RhdHVzLzE1MzkzMTcxMTEzNDg0MzI4OTY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Gordon has received other offers from Purdue, Evansville, Toledo and Omaha. She has also taken unofficial visits to Iowa and Xavier.



A couple other noteworthy names from the weekend include Class of 2024 6’3 C Trinity Wilson out of Lakeville. MN and Class of ’25 F Mikayla Paschal out of Largo, FL. Wilson was on an unofficial visit this past weekend in Iowa City and while she did not receive an offer, she is now a name to watch. She has received offers from Vanderbilt and St Thomas so far.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB1bm9mZmljaWFsIHZpc2l0IGF0IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4hISBUaGFuayB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaXNhQmx1ZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBMaXNhQmx1ZGVyPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9nb2lvd2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwvYT4g Zm9yIGludml0aW5nIG1lIGRvd24gb24gY2FtcHVzLCBJIGhhZCBhbiBhbWF6 aW5nIHRpbWUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yY2IwbUYyc081Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vcmNiMG1GMnNPNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmlu aXR5IFdpbHNvbiAoQFRyaW5pdHlXaWxzb24zMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmluaXR5V2lsc29uMzAvc3RhdHVzLzE1MzkwNzgw OTY0NjQyNDg4MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK