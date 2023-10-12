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Iowa Women's Wrestling To Host Trailblazer Duals on Nov. 12

Ross Binder • Go Iowa Awesome
Managing Editor

The first official home event for the Iowa women's wrestling team is set: The Trailblazer Duals on Sunday, November 12 at Carver-Hawkeye Arena in Iowa City.

The Trailblazer Duals will be the first-ever home dual meet for Iowa women's wrestling and are set to feature three other programs: Presbyterian, Lindenwood, and Sacred Heart. Those three schools and Iowa are the first programs to have NCAA Division I women's wrestling teams. Iowa first announced plans to become the first Division I Power Five school to offer women's wrestling back in September 2021.

Iowa head coach Clarissa Chun is thrilled for the opportunity provided by the Trailblazer Duals: “I am super excited for the opportunity to showcase women’s wrestling inside of Carver Hawkeye Arena. Carver is such a historic place for the sport of wrestling and for our women to have the opportunity to put on the black and gold and compete will be unforgettable.”

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The Trailblazer Duals are set to begin at 11 AM CT on Sunday, November 12. A schedule of events for the Trailblazer Duals, as well as ticket information, will be released at a later date.

The full 2023-24 schedule for the inaugural season of Iowa women's wrestling is set to be released next week.

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