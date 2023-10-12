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Iowa Women's Wrestling To Host Trailblazer Duals on Nov. 12
Ross Binder
•
Go Iowa Awesome
Managing Editor
The first official home event for the Iowa women's wrestling team is set: The Trailblazer Duals on Sunday, November 12 at Carver-Hawkeye Arena in Iowa City.
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The Trailblazer Duals will be the first-ever home dual meet for Iowa women's wrestling and are set to feature three other programs: Presbyterian, Lindenwood, and Sacred Heart. Those three schools and Iowa are the first programs to have NCAA Division I women's wrestling teams. Iowa first announced plans to become the first Division I Power Five school to offer women's wrestling back in September 2021.
Iowa head coach Clarissa Chun is thrilled for the opportunity provided by the Trailblazer Duals: “I am super excited for the opportunity to showcase women’s wrestling inside of Carver Hawkeye Arena. Carver is such a historic place for the sport of wrestling and for our women to have the opportunity to put on the black and gold and compete will be unforgettable.”
The Trailblazer Duals are set to begin at 11 AM CT on Sunday, November 12. A schedule of events for the Trailblazer Duals, as well as ticket information, will be released at a later date.
The full 2023-24 schedule for the inaugural season of Iowa women's wrestling is set to be released next week.
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