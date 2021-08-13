 HawkeyeReport - Jack Koerner discusses walk-on mentality
News More News
{{ timeAgo('2021-08-13 18:57:16 -0500') }} football Edit

Jack Koerner discusses walk-on mentality

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Iowa safety Jack Koerner discusses the new brand he started with teammates Zach VanValkenburg and Tommy Kujawa - Walk-On Mentality - the idea behind it and the feedback they have received plus the Iowa defense as they prepare for the season opener.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}