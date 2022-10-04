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{{ timeAgo('2022-10-04 12:55:29 -0500') }} football Edit

Jones seeing improvement along the OL

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

While Iowa's offensive line has had their fair share of struggles so far this season, Kirk Ferentz mentioned on Saturday following the Michigan game that he's seeing signs of growth for the Iowa offense.

On Tuesday, Logan Jones echoed those thoughts. The Iowa center talks about his level of comfort continuing to improve and how the production is starting to show up. He also discusses the Illini defense and how Iowa will have to combat their run blitz packages.

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