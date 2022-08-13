 HawkeyeReport - Kids Day Highlights: Defense
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Kids Day Highlights: Defense

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

See some of Iowa's defensive highlights from Kids Day at Kinnick Stadium on Saturday in our video below.

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