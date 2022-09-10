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LaPorta sounds off after loss

Tom Kakert • HawkeyeReport
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@hawkeyereport

After a difficult loss to in-state rival Iowa State, Sam LaPorta was frustrated and let his feelings show when he was asked about this friend and teammates, Spencer Petras. The Iowa tight end unloaded on fans and media who have discussed the Iowa quarterback and he also talks about the state of the Hawkeye offense, which has scored only one touchdown in two games.

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