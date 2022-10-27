News More News
{{ timeAgo('2022-10-27 16:53:05 -0500') }} other sports Edit

Lee is back on the mat

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

When we last saw Spencer Lee he was shutting things down last year as the calendar turned to 2022 and deciding to have his torn ACL's repaired. Now the three time NCAA champion is back on the mat with his knees feeling better and ready to try and become the first four time champion in Iowa wrestling history.

Lee talks about his team, what percentage he would say he feels at this point, and much more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}