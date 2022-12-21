News More News
{{ timeAgo('2022-12-21 17:43:14 -0600') }} basketball Edit

McCaffery on the loss to Eastern Illinois

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Fran McCaffery appeared very calm as he assessed what turned out to be a stunning loss to Eastern Illinois, who was ranked 356th in the KenPom.com rankings before Wednesday. The Iowa head coach discussed the Connor McCaffery being out and how that impacted their performance and Eastern Illinois getting out on the fast break with ease in the upset win.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}