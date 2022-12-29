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McCaffery on the loss to the Cornhuskers

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Fran McCaffery was hoping for a bounce back performance from his basketball team following a stunning loss to Eastern Illinois. Instead the Iowa head coach got more of the same from his team. Iowa missed 54 shots and struggled to score against the Cornhuskers in a 66-50 loss. Following the game, McCaffery spoke to the media in Lincoln about the loss to the Nebraska the struggling offense.

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