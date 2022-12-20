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{{ timeAgo('2022-12-20 14:37:49 -0600') }} basketball Edit

McCaffery talks Eastern Illinois, updates Murray return

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Fran McCaffery and the Iowa basketball team will be looking to head into the holiday break with a victory on Wednesday afternoon when they host Eastern Illinois.

McCaffery met with the Iowa media via Zoom on Tuesday afternoon to discuss the game against Eastern Illinois, the development of Filip Rebraca and the play of Connor McCaffery and Payton Sandfort. Plus he offers up a bit of an update on Kris Murray and his potential return.

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