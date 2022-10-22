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{{ timeAgo('2022-10-22 16:25:29 -0500') }} football Edit

Padilla on his play coming off the bench

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Many Iowa fans have been asking for a change at quarterback. At halftime they got their wish as Alex Padilla started the second half and played the remainder of the Hawkeyes 54-10 loss to Ohio State. Padilla discusses how he was told about the change at the half and he processed it. He also talks about his performance in the game and if he has been told anything regarding next week and possibly starting against Northwestern.

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