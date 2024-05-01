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Payton Sandfort NBA Draft Decision Intel
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Just four weeks ago,
Iowa's Payton Sandfort shared his decision to declare for the 2024 NBA Draft while maintaining his final year of college eligibility.
As the NBA Draft Combine approaches along with the cutoff for Sandfort's decision to forego his eligibility in favor of the pros or return to Iowa City, the Iowa basketball program eagerly awaits his choice.
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