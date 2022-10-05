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{{ timeAgo('2022-10-05 18:40:46 -0500') }} basketball Edit

Perkins playing with confidence

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

One thing that Tony Perkins doesn't lack is confidence. Iowa fans saw that on display in the second half of the season when Perkins moved into the starting lineup and he helped propel the Hawkeyes to a Big Ten Tournament title.

This season the talented guard is looking to play an even larger role in Iowa's success. He talks about his trash talk to teammates, at least the stuff he can say, and the upcoming season.

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