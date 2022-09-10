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Petras on his performance against the Cyclones

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Say what you will about Spencer Petras and his performance as Iowa's quarterback, but the senior signal caller stood up at the podium and answered every single question that came his way following the loss to the Cyclones.

Petras gave an honest assessment of his play and where he went wrong as a quarterback in the loss to Iowa State. He also discussed the overall play of Iowa's offense two games into the season and what needs to get better.

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