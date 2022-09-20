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Petras preps for Scarlet Knights

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

It's a quick turnaround for Spencer Petras and the Iowa offense as they prepare for their first Big Ten road trip of the season at Rutgers. Petras said he finally got to bed around 3:30 am on Sunday morning and was back in the football facility around 9 am to begin working on the Scarlet Knights.

He discusses the prep for this game and recovering from long day of football on Saturday night.

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