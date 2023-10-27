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Pod of Rosedale: The Invalid Fair Catch Podcast

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem. 

This week's episode has:

- some Big Ten talk.
- some Michigan talk.
- a preview of next weeks games
- ....and a whole lot of talk of about fair catch rules.

You can also listen on the platform of your choice below:

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