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PREVIEW: Iose Epenesa to Officially Visit Iowa This Weekend
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
IOWA CITY --
Iose Epenesa, a 2025 four-star pass-rusher and Iowa legacy recruit, will take his official visit to Iowa this weekend, June 7-9. A product of Edwardsville, Illinois like his brothers Eric and AJ Epenesa, Iose is also the son of Eppy Epenesa, a former walk-on under Hayden Fry.
In addition to taking an OV to Iowa, Iose has already officially visited
Penn State and Missouri, and will take officials to Utah and Miami (FL) later this month.
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