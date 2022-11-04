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RB Kamari Moulton commits to Iowa

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Running back Kamari Moulton has committed to the Iowa Hawkeyes.

Moulton, who was previously committed to Florida Atlantic, also held scholarship offers from Syracuse, Connecticut, Florida International, Buffalo, Central Michigan, Toledo, and Akron, among others.

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