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football
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RB Kamari Moulton commits to Iowa
Blair Sanderson
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HawkeyeReport
Editor
Running back Kamari Moulton has committed to the Iowa Hawkeyes.
Moulton, who was previously committed to Florida Atlantic, also held scholarship offers from Syracuse, Connecticut, Florida International, Buffalo, Central Michigan, Toledo, and Akron, among others.
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