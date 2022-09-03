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Roberts helps on defense and special teams

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Last year Terry Roberts was a special teams demon until his season was cut short due to a deep bone bruise. This year the senior defensive back is healthy and making an impact beyond covering kicks. Roberts is also playing plenty of cornerback when the Hawkeyes go to their Cash package on defense.

He talks about the play of the Iowa defense and the outstanding punting of Tory Taylor in the win over South Dakota State.

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