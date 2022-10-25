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{{ timeAgo('2022-10-25 12:51:11 -0500') }} football Edit

Schulte on facing Northwestern

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

There's a new quarterback under center for the Northwestern Wildcats and the Iowa defense is preparing to face the dual threat signal caller. Quinn Schulte breaks down what he has seen from the Wildcats new quarterback and how he can use his arm and his legs to make plays. Schulte also discusses their ground game and the defense not blaming the Iowa offense from the struggling Hawkeyes.

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