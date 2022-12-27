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Shannon considering sixth year

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

A final decision has not been made, but senior defensive tackle Noah Shannon is considering using his COVID year and returning for a sixth year in an Iowa uniform. The Chicago area native says that he has not made any final decisions regarding his future and will meet with Kirk Ferentz after the bowl game to discuss his options.

He discusses his options and also the bowl prep and players who have stood out to him during practices.

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