On Thursday night, Caitlin Clark made history, breaking former Washington star Kelsey Plum's NCAA career scoring record minutes into the first quarter of #4 Iowa's 106-89 win over Michigan. Clark finished the game with an Iowa single-game record 49 points on 16-of-31 shooting (9-of-18 from deep), as well as 13 assists and five assists. RECAP: #4 Iowa 106, Michigan 89: Second to None Much like the record-setting shot, the social media reaction to Clark's record-breaking achievement was spectacular as well.

There were several different views of Clark's record-busting shot.

Rob Brooks had the radio call of Clark's historic accomplishment on the Hawkeye Radio Network. "22 is #1" is an impressive spur of the moment call for a historic play.

Clark wasn't done setting records on Thursday night, either. Her shooting was torrid from the start -- 23 points on 8-of-10 shooting (5-of-7 from 3-point range) in the first quarter alone -- and she finished with 49 points, breaking her own personal single-game record (46 points) and the Iowa single-game scoring record (48 points) in the process.

Clark broke the record on -- of course -- a 3-pointer.

Clark's accomplishment was celebrated far and wide.

This highlight video from Iowa women's basketball was particularly good:

And this is a very cool visualization of Clark's record-setting accomplishment.

Big Ten commissioner Tony Petitti congratulated Clark on setting the record.

And the Big Ten Network released a video with a host of Big Ten greats, celebrities, other sports icons, and former Hawkeye greats congratulating Clark, including Tom Brady, Ashton Kutcher and Mila Kunis, Peyton and Eli Manning, Kathleen Doyle, Monika Czinano, McKenna Warnock, and many more.

Fellow college hoops superstar Angel Reese also celebrated Clark's achievement.

Soccer superstar Alex Morgan congratulated Clark...

...as did legendary tennis great and female sports pioneer Billie Jean King.

Media star Pat McAfee gave Clark her flowers as well.

In a very cool moment, Clark's high school coaches were able to attend tonight's game and see Clark break Plum's record in person.

After the game, Iowa fans chanted "ONE MORE YEAR" to Clark, who has one more year of eligibility to use in 2024-25 if she chooses.

Finally, a few more highlights and celebratory graphics to enjoy:

