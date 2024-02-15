On Thursday night, Caitlin Clark made history, breaking former Washington star Kelsey Plum's NCAA career scoring record minutes into the first quarter of #4 Iowa's 106-89 win over Michigan. Clark finished the game with an Iowa single-game record 49 points on 16-of-31 shooting (9-of-18 from deep), as well as 13 assists and five assists.
RECAP: #4 Iowa 106, Michigan 89: Second to None
Much like the record-setting shot, the social media reaction to Clark's record-breaking achievement was spectacular as well.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IRVIuIPCfkZE8YnI+PGJyPkNhaXRsaW4gQ2xhcmsgcGFzc2VzIEtl
bHNleSBQbHVtIHRvIGJlY29tZSB0aGUgTkNBQSB3b21lbuKAmXMgYWxsLXRp
bWUgbGVhZGluZyBzY29yZXIg8J+ZjCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RVFiWXh1YWNkViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VRYll4dWFjZFY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgU3BvcnRzQ2VudGVyIChAU3BvcnRzQ2VudGVyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Nwb3J0c0NlbnRlci9zdGF0dXMvMTc1
ODI5NjYxMDQ3MDA0Mzk2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy
eSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DQUlUTElOIENMQVJLIFdFTlQgT0ZGIPCflKU8YnI+PGJyPuKchSBD
YXJlZXItaGlnaCA0OSBwb2ludHM8YnI+4pyFIE5DQUHigJlzIHdvbWVu4oCZ
cyBhbGwtdGltZSBzY29yaW5nIHJlY29yZDxicj7inIUgc2V0IHRoZSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+IHByb2dyYW0gcmVjb3JkIGZvciBwb2lu
dHMgaW4gYSBnYW1lPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL05DQUFXQkI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNOQ0FBV0JCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdzRvWVhMUGo0
OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3c0b1lYTFBqNDg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
TkNBQSBNYXJjaCBNYWRuZXNzIChATWFyY2hNYWRuZXNzV0JCKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmNoTWFkbmVzc1dCQi9zdGF0dXMv
MTc1ODMyODI0OTI0MTcyMjkzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJy
dWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZeKAmXMgYSBuZXcgTm8uIDEg8J+YjiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1RQdGRNb2FSS0kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UUHRkTW9hUktJPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFlhaG9vIFNwb3J0cyAoQFlhaG9vU3BvcnRzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1lhaG9vU3BvcnRzL3N0YXR1cy8x
NzU4MzI3MTMxMzk3MTA3OTk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1
YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
There were several different views of Clark's record-busting shot.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5USEUgc2hvdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
YWl0bGluQ2xhcmsyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FpdGxpbmNs
YXJrMjI8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0hhd2tleWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jSGF3a2V5ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QZDQ0MkRl
WXpSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUGQ0NDJEZVl6UjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBJb3dhIFdvbWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJb3dhV0JCKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FXQkIvc3RhdHVzLzE3NTgy
OTc3ODIxMTk0NjkwODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg
MTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FVkVSWSBhbmdsZSBvZiBDYWl0bGluIENsYXJr4oCZcyByZWNvcmQt
YnJlYWtpbmcgc2hvdCEg8J+OrzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4g
fCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JpZ3Rlbj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmlnVGVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vYjZ3MDhTVFpVYyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2I2dzA4U1RaVWM8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgTkJDIFNwb3J0cyAoQE5CQ1Nwb3J0cykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkNTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE3NTgzMDI5
MjM4NDk1OTcyNDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TSEUgRElEIElUISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DYWl0bGluQ2xhcmsyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FpdGxp
bkNsYXJrMjI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lUWZxTGpONmQ3
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZVFmcUxqTjZkNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBI
b2xseSBSb3dlIChAc3BvcnRzaXJlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9zcG9ydHNpcmVuL3N0YXR1cy8xNzU4Mjk5NDQ3NzIzNjk2NTEw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgTW9tZW50LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcEFoOEIx
TU1GaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BBaDhCMU1NRmo8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgTXIuIFNPVU5ET0ZGIChAam9obnNlYXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2pvaG5zZWFycy9zdGF0dXMvMTc1ODI5OTYzNDg3MzYy
Mjc0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNiwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGVsc2UgYnV0IGEgbG9nby1lc3F1ZSAzLjxicj48YnI+VGhl
IGNyb3dkIGhpdCAxMTYgZGVjaWJlbHMgYXQgQ2FpdGxpbiBDbGFya+KAmXMg
My1wb2ludGVyLCB0eWluZyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBsb3VkZXN0IEnigJl2
ZSByZWNvcmRlZCBpbiB0aGUgYXJlbmEgKFNhbmRmb3J0IDMgbGFzdCB5ZWFy
LCBLZW1lcmVyIHJldmVyc2FsIHZzLiBQZW5uIFN0YXRlKS4gT25seSBoZXIg
MyB2cy4gSW5kaWFuYSB3YXMgbG91ZGVyLiA8YnI+PGJyPlRoZSBjZWxlYnJh
dGlvbiBjaGVlciB3YXMgMTE1IGFmdGVyIHRoZSBUTyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vQVBDMlFBejNXaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FQQzJRQXoz
V2o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2NvdHQgRG9jaHRlcm1hbiAoQFNjb3R0RG9j
aHRlcm1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TY290dERv
Y2h0ZXJtYW4vc3RhdHVzLzE3NTgyOTc1ODUzMzEwODE2OTY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSBhbmdsZSBvZiBDYWl0bGluIENsYXJrJiMzOTtzIGZpcnN0IDgg
cG9pbnRzIHRvIGJlY29tZSB0aGUgTkNBQSB3b21lbiYjMzk7cyBhbGwtdGlt
ZSBsZWFkaW5nIHNjb3Jlci4gSSYjMzk7dmUgYmVlbiBpbnNpZGUgQ0hBIGZv
ciBzb21lIHByZXR0eSBpbmNyZWRpYmxlIG1vbWVudHMuIFRoaXMgaXMgb25l
IG9mIHRoZW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mckVURkJZRlVyIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vZnJFVEZCWUZVcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaGVs
c2llIEJyb3duIChAQ2hlbHNpZVRCcm93bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9DaGVsc2llVEJyb3duL3N0YXR1cy8xNzU4MzEwNjI3MTI5
MzA3NDExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rob Brooks had the radio call of Clark's historic accomplishment on the Hawkeye Radio Network. "22 is #1" is an impressive spur of the moment call for a historic play.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MdWNreSBlbm91Z2ggdG8gY2F0Y2ggaGlzdG9yeSBvbiB0aGUgSGF3
a2V5ZSBSYWRpbyBOZXR3b3JrLiBIZWFyIGhvdyBpdCBzb3VuZGVkIHdpdGgg
Um9iIEJyb29rcyBvbiB0aGUgY2FsbC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1hVMG9TRkRERjYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YVTBvU0ZEREY2PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEphY2sgTGlkbyAoQEphY2tMaWRvKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tMaWRvL3N0YXR1cy8xNzU4Mjk3NzExNTg4
MzY0Mjk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Clark wasn't done setting records on Thursday night, either. Her shooting was torrid from the start -- 23 points on 8-of-10 shooting (5-of-7 from 3-point range) in the first quarter alone -- and she finished with 49 points, breaking her own personal single-game record (46 points) and the Iowa single-game scoring record (48 points) in the process.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmVha2luZyByZWNvcmRzIGFsbCBuaWdodCBsb25nISA8YnI+PGJy
PkFuIElvd2Egc2luZ2xlLWdhbWUgcmVjb3JkIDQ5IHB0cyBmb3IgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWl0bGluQ2xhcmsyMj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI8L2E+LiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGF3a2V5ZXM/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYXdrZXllczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FRM2c2dmkzdjYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9h
UTNnNnZpM3Y2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElvd2EgV29tZW4mIzM5O3MgQmFz
a2V0YmFsbCAoQElvd2FXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSW93YVdCQi9zdGF0dXMvMTc1ODMyMzEwODgyMDE5MzcwMT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Clark broke the record on -- of course -- a 3-pointer.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj40OSBQT0lOVFMgQ0FJVExJTiBDTEFSSyEg8J+RjyAgQSBuZXcgY2Fy
ZWVyLWhpZ2ghIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxp
bkNsYXJrMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIy
PC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2llQ0ZkUWZPR3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pZUNGZFFm
T0d6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZPWCBDb2xsZWdlIEhvb3BzIChAQ0JCb25G
T1gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCb25GT1gvc3Rh
dHVzLzE3NTgzMjMyNzc1MjM1MzM4Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
Clark's accomplishment was celebrated far and wide.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmVha2luZyByZWNvcmRzLCBicmVha2luZyBuZXcgZ3JvdW5kLiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4gc2hhdHRl
cnMgdGhlIEFsbC1UaW1lIFdvbWVu4oCZcyBOQ0FBIFNjb3JpbmcgUmVjb3Jk
IGFuZCBtYWtlcyBpdCBoZXIgb3duLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NGZnQjc3T21FTyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRmZ0I3N09tRU88L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTmlrZSBCYXNrZXRiYWxsIChAbmlrZWJhc2tldGJhbGwpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmlrZWJhc2tldGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE3NTgzMDcxODI3MzM0MDIzNDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYXRjaGluZyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nh
aXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWl0bGluQ2xh
cmsyMjwvYT4gYnJlYWsgcmVjb3JkcyBvbiBoZXIgam91cm5leSBpcyBhbGwg
dGhlIG1vdGl2YXRpb24gd2UgbmVlZC4g8J+PgDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DYWl0bGluQ292ZXJhZ2U/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYWl0bGluQ292ZXJhZ2U8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UZWFtU3Rh
dGVGYXJtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGVh
bVN0YXRlRmFybTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dDYTVmdUxJ
dXIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HQ2E1ZnVMSXVyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFN0YXRlIEZhcm0gKEBTdGF0ZUZhcm0pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vU3RhdGVGYXJtL3N0YXR1cy8xNzU4Mjk3MDE1MTQ5MjY5MzQ0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gdGhlIE5FVyBOQ0FBIFdvbWVu4oCZ
cyBCYXNrZXRiYWxsIEFsbC1UaW1lIExlYWRpbmcgU2NvcmVyLCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4hIPCfkJAgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FXWGhqSFZWZVIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9R
V1hoakhWVmVSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENoaWNhZ28gQ3VicyAoQEN1YnMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3Vicy9zdGF0dXMvMTc1
ODMxMDA3Njk1MDE2MzU2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy
eSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
This highlight video from Iowa women's basketball was particularly good:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZea8J2Xv/Cdl7LwnZeu8J2YgfCdl7vwnZey8J2YgPCdmIAuPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWl0bGluQ2xhcmsyMj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI8L2E+IHggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hhd2tleWVzP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGF3a2V5ZXM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TWmdINU5xSkpGIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vU1pnSDVOcUpKRjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJb3dhIFdvbWVuJiMzOTtz
IEJhc2tldGJhbGwgKEBJb3dhV0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0lvd2FXQkIvc3RhdHVzLzE3NTgzMDEzNzU2OTAxMjEzNDg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
And this is a very cool visualization of Clark's record-setting accomplishment.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgQ2FpdGxpbuKAmXMgQnVja2V0cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL0d5VHl2bjVSVEkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HeVR5dm41UlRJ
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtpcmsgR29sZHNiZXJyeSAoQGtpcmtnb2xkc2Jl
cnJ5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tpcmtnb2xkc2Jl
cnJ5L3N0YXR1cy8xNzU4MzI0MTkwNDY0MTAyNTcwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Big Ten commissioner Tony Petitti congratulated Clark on setting the record.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21taXNzaW9uZXIgVG9ueSBQZXRpdHRpIGFuZCB0aGUgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0IxRz9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxRzwvYT4gY29uZ3JhdHVsYXRl
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIyPC9hPiBvbiBo
ZXIgaGlzdG9yaWMgYWNjb21wbGlzaG1lbnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9TT21KSmFSWHF4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vU09tSkphUlhxeDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIENvbmZlcmVuY2UgKEBiaWd0ZW4pIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmlndGVuL3N0YXR1cy8xNzU4
Mjk3NTIyOTQ1MDAzNjEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
And the Big Ten Network released a video with a host of Big Ten greats, celebrities, other sports icons, and former Hawkeye greats congratulating Clark, including Tom Brady, Ashton Kutcher and Mila Kunis, Peyton and Eli Manning, Kathleen Doyle, Monika Czinano, McKenna Warnock, and many more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0cywgQ2FpdGxpbiEg8J+Rjzxicj48YnI+SXTigJlzIG5v
dCBldmVyeWRheSBzb21lb25lIGJyZWFrcyB0aGUgYWxsLXRpbWUgc2Nvcmlu
ZyByZWNvcmQsIHNvIHlvdSBrbm93IHdlIGhhZCB0byBnbyBCMUcuIPCfmI8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0w4czRLUTVQVEQiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9MOHM0S1E1UFREPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29y
ayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTc1ODMwNjU1NDUyNzI5NzU5Mz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Fellow college hoops superstar Angel Reese also celebrated Clark's achievement.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DYWl0bGluQ2xhcmsyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2Fp
dGxpbkNsYXJrMjI8L2E+IEtFRVAgQlJFQUtJTkcgUkVDT1JEUyAmYW1wOyBN
QUtJTkcgSEVSLVNUT1JZISDwn5ak8J+Sm/CflKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2pXbjdRWlpka1EiPmh0dHBzOi8vdC5jby9qV243UVpaZGtRPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZ2VsIFJlZXNlIChAUmVlc2UxMEFuZ2VsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlZXNlMTBBbmdlbC9zdGF0dXMv
MTc1ODMxMDE4MTMyNTE1NjgzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJy
dWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Soccer superstar Alex Morgan congratulated Clark...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmNyZWRpYmxlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2FpdGxpbkNsYXJrMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5D
bGFyazIyPC9hPiB0YWtlIGl0IGFsbCBpbiEg8J+ZjCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vY0o1clhrT1E0aCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2NKNXJYa09RNGg8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxleCBNb3JnYW4gKEBhbGV4bW9yZ2FuMTMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxleG1vcmdhbjEzL3N0YXR1
cy8xNzU4MzAwMTI3NzgwMTEwNjUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
...as did legendary tennis great and female sports pioneer Billie Jean King.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaGUmIzM5O3MgbWFkZSBoaXN0b3J5ITxicj48YnI+Q2hlZXJzIHRv
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIyPC9hPiwgdGhl
IG5ldyBOQ0FBIFdvbWVu4oCZcyBCYXNrZXRiYWxsIEFsbC1UaW1lIExlYWRp
bmcgU2NvcmVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FX
QkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9rWmFGZWVKd3F5Ij5odHRwczovL3QuY28va1phRmVl
SndxeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWxsaWUgSmVhbiBLaW5nIChAQmlsbGll
SmVhbktpbmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlsbGll
SmVhbktpbmcvc3RhdHVzLzE3NTgyOTg2NTYyNjI3MzQyMDU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Media star Pat McAfee gave Clark her flowers as well.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBhIGtub3duIGhpc3RvcmljIGV2ZW5pbmcgZm9yIENhaXRsaW4g
Q2xhcmvigKYgc2hlIGp1c3QgZHJvcHBlZCAyMyBpbiB0aGUgMXN0IHF1YXJ0
ZXI8YnI+PGJyPkp1c3QgYSBzdG9uZeKApiBjb2xk4oCmLiBEQVdXV0c8YnI+
PGJyPk5vIG5lcnZlc+KApiBubyB0aWdodG5lc3MuLiBhbGwgdGhlIHdoaWxl
IHRoZSB3b3JsZCBhbmQgaGlzdG9yeSBpcyB3YXRjaGluZy4uIFNoZeKAmXMg
b24gcGFjZSB0byBzY29yZSA5MiBwb2ludHM8YnI+PGJyPvCfmILwn5iC8J+Y
gvCfmIIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JOcjBXMkZjejYiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9yTnIwVzJGY3o2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBhdCBNY0Fm
ZWUgKEBQYXRNY0FmZWVTaG93KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1BhdE1jQWZlZVNob3cvc3RhdHVzLzE3NTgzMDA4NTA4NDAwNDQwMDk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
In a very cool moment, Clark's high school coaches were able to attend tonight's game and see Clark break Plum's record in person.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGlzIGF3ZXNvbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9IYXdrZXllcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhd2tleWVzPC9hPiBjb2FjaCBKYW4gSmVuc2VuIHN1
cnByaXNlZCB0aGUgRG93bGluZyBjb2FjaGVzIHdpdGggOCB0aWNrZXRzIHRv
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DYWl0bGlu
Q2xhcms/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYWl0
bGluQ2xhcms8L2E+4oCZcyByZWNvcmQgbmlnaHQubCBzbyB0aGV5IGNvdWxk
IHdhdGNoIHRoZWlyIHBsYXllci4gSeKAmXZlIGtub3duIENhaXRsaW4gYW5k
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRENIU01hcm9vbnM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERDSFNNYXJvb25zPC9hPiBjb2FjaCBLcmlz
dGluIE1leWVyIGEgbG9uZyB0aW1lIGFuZCB0byBzZWUgdGhpcyBtb21lbnQg
aXMgcmVhbGx5IHNwZWNpYWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9LQ0NJTmV3cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS0NDSU5ld3M8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80d01NSmUxUllZIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vNHdNTUplMVJZWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTY290dCBSZWlzdGVy
IChAc2NvdHRyZWlzdGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3Njb3R0cmVpc3Rlci9zdGF0dXMvMTc1ODI4OTM0NzI0MDIwMjI0OT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
After the game, Iowa fans chanted "ONE MORE YEAR" to Clark, who has one more year of eligibility to use in 2024-25 if she chooses.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtPTkUgTU9SRSBZRUFSISZxdW90Ozxicj48YnI+VGhlIGxv
dmUgZm9yIENhaXRsaW4gQ2xhcmsgaXMgcmVhbCBpbiBJb3dhISDwn5GPPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vYmlndGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiaWd0ZW48
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jSUJKcWVTVUwyIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vY0lCSnFlU1VMMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQkMgU3BvcnRz
IChATkJDU3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05C
Q1Nwb3J0cy9zdGF0dXMvMTc1ODMyNjg2MTg2NjYzOTcyNT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Vbm1hdGNoZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2FpdGxpbkNsYXJrMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5D
bGFyazIyPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9IYXdrZXllcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0hhd2tleWVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vODBYaGJY
czRISyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzgwWGhiWHM0SEs8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgSW93YSBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChASW93YVdCQikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCL3N0YXR1cy8xNzU4
MzMwNzA2NjkyOTExNDQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Finally, a few more highlights and celebratory graphics to enjoy:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZel8J2XsvCdl7DwnZe88J2Xv/Cdl7Eg8J2XlfCdl7/wnZe88J2X
uPCdl7LwnZe7LiDwnZeb8J2XtvCdmIDwnZiB8J2XvPCdl7/wnZiGIPCdl6Dw
nZeu8J2XsfCdl7IuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWl0
bGluQ2xhcmsyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FpdGxpbkNsYXJr
MjI8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0hhd2tleWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
SGF3a2V5ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92bHdreEg5NTlr
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdmx3a3hIOTU5azwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJ
b3dhIFdvbWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJb3dhV0JCKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FXQkIvc3RhdHVzLzE3NTgyOTY1
MzQzMTgyMTUzNTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCC8J2QmvCdkKLwnZCt8J2QpfCdkKLwnZCnIPCdkILwnZCl8J2Q
mvCdkKvwnZCkIPCdkIPwnZCi8J2Qr/CdkKLwnZCs8J2QovCdkKjwnZCnIPCd
kIgg8J2QjfCdkILwnZCA8J2QgCDwnZCW8J2QgfCdkIEg8J2Qi/CdkJ7wnZCa
8J2QnfCdkKLwnZCn8J2QoCDwnZCS8J2QnPCdkKjwnZCr8J2QnvCdkKshIE1h
ZGUgaGlzdG9yeSBvbmUgbG9nbyB0aHJlZSBhdCBhIHRpbWUhIENvbmdyYXR1
bGF0aW9ucywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWl0bGlu
Q2xhcmsyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI8
L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPjxicj48YnI+U3BvbnNv
cmVkIGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVGYXJt
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUZhcm08L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DYWl0bGluQ292ZXJhZ2U/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYWl0bGluQ292
ZXJhZ2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aQkVIbktwS3dOIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vWkJFSG5LcEt3TjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGT1gg
Q29sbGVnZSBIb29wcyAoQENCQm9uRk9YKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NCQm9uRk9YL3N0YXR1cy8xNzU4MzAyOTQyNDAxMzcyMzQx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYWl0bGluIENsYXJrIGhpZ2hsaWdodHMgdHJpYnV0ZSBpbmNsdWRp
bmcgaGVyIHJlY29yZCBzZXR0aW5nIGxvZ29ib21iIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9kWDBjNDc3YTF2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZFgwYzQ3N2Ex
djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIZWF2ZW5zISAoQEhlYXZlbnNGWCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWF2ZW5zRlgvc3RhdHVzLzE3NTgz
MTE2NjAzNzkzODYwNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg
MTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=