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Stevens settles in as Iowa's kicker

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Drew Stevens looks like he could still be in high school, but the freshman kicker from North Carolina is now settling into his role in the starting lineup.

Stevens has been perfect on his field goal attempts, including a 51 yarder against Rutgers. He discusses his training in the past, his ties to Iowa, how he goes about coming on to the field to check the wind before games, and what his max distance probably is at Kinnick Stadium.

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