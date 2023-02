The Hyball is a weekly basketball column "It's a 'miss or miss less' league." While attending the Iowa-Northwestern game this past Sunday with my college roommate and his brother, I made this joke around halftime. If we only knew what the next three halves would look like.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgYmVhY2ggYmFsbCBoYXMgYWJhbmRvbmVkIHRoZSBvY2Vhbi4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzA0VmRMbFlZazgiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS8wNFZkTGxZWWs4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJvYmJ5IEwuIChAYm9i YnlzdG9tcHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYm9iYnlz dG9tcHkvc3RhdHVzLzE2Mjg2MzY5NTU4OTMxOTg4NDg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Iowa is 6/52 from three in its last two games. Six for fifty-two. When normal basketball games turn into rock fights like that, it's hard not to think about Greg Popovich's 2018 quote on three pointers:

“I hate it, but I always have,” Popovich said of the shot. “I’ve hated the three for 20 years. That’s why I make a joke all the time [and say] if we’re going to make it a different game, let’s have a four-point play. Because if everybody likes the three, they’ll really like the four. People will jump out of their seats if you have a five-point play. It will be great. There’s no basketball anymore, there’s no beauty in it. It’s pretty boring. But it is what it is and you need to work with it.”

Now, I don't actually believe this... but I sure did consider believing in it watching the offense careen off the rails these last two games. One of my first columns of this season was titled "Sweet, Precious Offense." The premise was, win or lose, Iowa was still going to put up points. Turns out there should have been a caveat there...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHRoaW5rIElvd2EgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgZmluZSwgc28gbG9u ZyBhcyB0aGV5IGxvY2sgZG93biBob21lIGNvdXJ0IGFkdmFudGFnZSBmb3Ig dGhlIEJpZyBUZW4gVG91cm5hbWVudCwgZmlyc3QgdHdvIHdlZWtlbmRzIG9m IHRoZSBOQ0FBcyBhbmQgRmluYWwgRm91ci48L3A+Jm1kYXNoOyBJdmFuIEJv bG9nbmEgKEBQVl9HSUEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UFZfR0lBL3N0YXR1cy8xNjI4NTkyMTY2ODgzODAzMTM2P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

We need to get this team back to Iowa City before the brick house turns into a brick skyscraper.

The Hyball

"I'm not a nerd. I'm a jock who's too cool for sports."

Last Week

2/16 - Iowa 92, Ohio State 75: Way back in the halcyon days of Iowa men's 2022-23 basketball, Iowa hit double digit threes in a game. That said, 10/27 isn't exactly the beautiful game incarnate (good for 37%). 2/18 - Northwestern 80, Iowa 60: As I mentioned above, was at this game, so we're gonna dive in with some bullet points... - This was one of those games that just felt over from the jump; Iowa seemed to be down 7-15 points the entire time

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ecmlua2luZyBnYW1lOiBkbyBhIHNob3QgZXZlcnkgdGltZSBpb3dh IG1pc3NlcyBhbiBvcGVuIHRocmVlPGJyPjxicj5NZTogQ3VycmVudGx5IGNv dmVyZWQgaW4gYSBwb29sIG9mIHZvbWl0PC9wPiZtZGFzaDsgVG9tIENsb3Mg KEBDbGFzc3lIYXdrZXllKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NsYXNzeUhhd2tleWUvc3RhdHVzLzE2Mjc0NjAyMTU1MjMxMjMyMDA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

- Keegan picked a great way to spend his all-star break

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZWVnYW4gTXVycmF5IGluIHRoZSBob3VzZSB0byB3YXRjaCBoaXMg dHdpbiBicm90aGVyIGFuZCBmb3JtZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Jb3dhSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FI b29wczwvYT4gdGVhbW1hdGVzLiDwn6SpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9tcEdpUDhjTkVHIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbXBHaVA4Y05FRzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3Rh dHVzLzE2Mjc0NTUyODYzMTgzNjI2MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ RmVicnVhcnkgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

- Northwestern's new stadium is really great; couldn't rec going more; there is not a bad seat in the house - Speaking of... they have a scene there, man. I went in December 2018 for Michigan-Northwestern, and the atmosphere itself was fine, but it's night and day compared to the game we saw this week. They have a DJ (who somehow integrates music well and doesn't take away from the fan experience), and the arena got so loud, at one point my buddy wondered if he should've brought earplugs. All glory to the students for finally creating a semblance of a sports culture there. They were Cameron Crazies level with customized, clever chants; hitting poor Kris with a "Keeg-an's Bet-ter" chant throughout the game (double stung when we realized Keegan was in the house) and the McCaffery brothers with a "Where's-your dad-dy?" chant after, well...



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmFuIE1jQ2FmZmVyeSBoYXMgYmVlbiBlamVjdGVkIPCfq6IgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NtWWw2b3FCQzMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9jbVlsNm9xQkMzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBTbGVlcGVycyDwn5Kk 8J+PgCAoQFNsZWVwZXJzTWVkaWEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vU2xlZXBlcnNNZWRpYS9zdGF0dXMvMTYyNzQ3NjM5MzkxODQzOTQy NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyMCwgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

- It really does feel special when your team's coach gets ejected while you're in the building, watching them struggle; it's like he's an avatar for all of your frustrations; and, before you think I'm exaggerating, it was one of the few times all game were every Iowa fan in my section stood up and clapped in unison; thank you, Fran. 2/22 - Wisconsin 64, Iowa 52: Be honest, you're kinda surprised we cracked 50, right? After Iowa lost as road favorites against Northwestern and we held off on betting, I wasn't gonna make the same mistake vs. Sconnie. When the spread that morning came out as Iowa -1.5, I pounced in seconds*. Need every emotional hedge possible when watching basketball at the Kohl Center.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb29yIG9mZmljaWF0aW5nIGluIHRoZSBLb2hsIENlbnRlciBhdCB0 aGUgbW9tZW50LiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL3V3YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN1 d2JiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv QmFkZ2Vycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Jh ZGdlcnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV1NSYW50ZXIgKEBXU1JhbnRlcikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XU1JhbnRlci9zdGF0dXMvMzI2 MDczNTE5NTM0MzI1Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg MiwgMjAxMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

This is tweet is actually from 2011, but it's an evergreen comment, really. (* - easy, sad money)

This Week

2/25 - Iowa vs. Michigan State: In honor of the Gold Out, maybe Iowa can aim to shoot 49% from three (higher also works). 2/28 - Iowa at Indiana: Who's ready to go back on the road?!

Kate Corner

SHE BACK.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgSGVhcnQuIFRoZSBHbHVlLiBUaGUgQ2FwdGFpbi4gPGJyPvCd kJPwnZCH8J2QhCDwnZCR8J2QhPCdkJPwnZCU8J2QkfCdkI0uPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rYXRlX21hcnRpbjIyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBrYXRlX21hcnRpbjIyPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYXdrZXllcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhd2tleWVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vclFFVkdmMUlKeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JRRVZH ZjFJSnk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW93YSBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRi YWxsIChASW93YVdCQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J b3dhV0JCL3N0YXR1cy8xNjI3NzE0ODU5MzQ4MzkzOTkwP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Rafters Ring

My uncle sent me this (on Facebook, of course), and despite all aversions to watching a 6-minute plus music video, it was riveting. Consider: - Collins rocking the headset mic - Collins rocking business casual - Collins spending most of the video at the front of the stage before sauntering over to the abandoned drum kit to play the iconic fill around 4:25 - Also this is the bassist



June of 1990. What a time.

Obligatory Michigan Section

After M defeated MSU in a very emotional outing following the shooting on the East Lansing campus, I found myself really wanting a win for Sparty in their next game. Fortunately, Mady Sissoko got the message loud and clear.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYWR5IFNpc3Nva28ganVzdCByZWplY3RlZCBpdCBzbyBoYXJkLCB0 aGUgYmFsbCBrbm9ja2VkIG92ZXIgYW4gSW5kaWFuYSBwbGF5ZXIuIPCfpK8g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2gwd041N1BwT1EiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9oMHdONTdQcE9RPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29y ayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTYyODI0MTI3NjM5ODM1ODUyOT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

That, friends, is a forever highlight.

The Mini-Hybrid

How long do you think it takes her to say "ESS EE SEE" in this video?

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5EYW1taXQg8J+kpuKAjeKZgu+4j/CfpKbigI3imYLvuI/wn6Sm4oCN 4pmC77iPICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUklTUEdiYWhLUiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL1JJU1BHYmFoS1I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmFyc3Rv b2wgU0VDIChAU0VDQmFyc3Rvb2wpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vU0VDQmFyc3Rvb2wvc3RhdHVzLzE2Mjc4ODMzMTA2Nzk0ODIzNjk/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Bill Walton's Western Civilization

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWxsIFdhbHRvbiB0ZWxscyBhbiBhbWF6aW5nIHN0b3J5IGFib3V0 IGhpcyB0aW1lIHBsYXlpbmcgYWdhaW5zdCBNYW51dGUgQm9sLjxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9OQkFUaHJvd0l0RG93bj9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05CQVRocm93SXRE b3duPC9hPiBpcyBsaXZlIG5vdyBvbiB0aGUgTkJBIEFwcC48YnI+PGJyPldB VENIOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcWJzNG5UekljNyI+aHR0cHM6 Ly90LmNvL3FiczRuVHpJYzc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9l Y05GTGdGbHRnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZWNORkxnRmx0ZzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBOQkEgKEBOQkEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTkJBL3N0YXR1cy8xNjIyNzU2Mjc4MTI3NzE0MzA1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

No Context College Basketball

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZSQ8J2Ury4gMTAwPGJyPjxicj5Db25ncmF0cyB0byA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Vwc2lkZWFzaD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AdXBzaWRlYXNoPC9hPiBvbiBiZWNvbWluZyBqdXN0IDV0aCBw bGF5ZXIgaW4gcHJvZ3JhbSBoaXN0b3J5IHRvIG1ha2UgMTAwIHRocmVlLXBv aW50ZXJzIGluIGEgc2Vhc29uLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9Ub2dldGhlcldlQXR0YWNrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVG9nZXRoZXJXZUF0dGFjazwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lDV2s4dWI2Q1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95 Q1drOHViNkNWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBDaXRhZGVsIEJhc2tldGJh bGwgKEBDaXRhZGVsSG9vcHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ2l0YWRlbEhvb3BzL3N0YXR1cy8xNjI3MzI5NjYzMDUwNjg2NDY3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SSVAgQjFHIFRvdXJuZXkgcGlud2hlZWwgbG9nbyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vM0JaQXl1VmxNaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNCWkF5 dVZsTWg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVG9tIENsb3MgKEBDbGFzc3lIYXdrZXll KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsYXNzeUhhd2tleWUv c3RhdHVzLzE2MjY2OTc2NjMyMzUyMTUzNzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RmVicnVhcnkgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Wrapping It Up...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtUaGF0IGlzIHRoZSB3b3JzdCBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWUg ZXZlciBwbGF5ZWQuLi5JIGRvbiYjMzk7dCBrbm93IGlmIHlvdSBjYW4gZml4 IGl0LiZxdW90OyAtIE1pa2UgTWFsb25lIG9uIHRoZSBOQkEgQWxsLVN0YXIg R2FtZTxicj48YnI+KHZpYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1ZpY0xvbWJhcmRpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWaWNMb21iYXJk aTwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95MG9rSlpZclFrIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20veTBva0paWXJRazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBY3Rpb24g TmV0d29yayAoQEFjdGlvbk5ldHdvcmtIUSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9BY3Rpb25OZXR3b3JrSFEvc3RhdHVzLzE2Mjc1Mzg2MTAw NzY2NzIwMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjAsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==