The Hyball is a weekly basketball column. YOKOHAMA -- Greetings from Japan, y'all. I am currently writing at 10:00 a.m. on Thursday, where it is likely 8 p.m. Wednesday for you (if you're in central time back in the States). In the past, we've discussed how traveling can have the side effect of making sports back home matter less; which sounds maybe bad but is usually good. This notably was helpful when I visited Pebble Beach for the 17-Mile drive in 2021, and Iowa football was down 13-10 at halftime on the road as four point favorites vs. Minnesota. The Hawkeyes came back and won (by five!), but that wasn't the point. The point was instead of watching all three and a half hours of that, I got to see this:

But it's March Madness week, baby -- so forget all lessons learned. Right now is no time for tuning out or gaining new perspective. I'm in goddamn Tokyo and still counting the minutes down for this damn thing to get started, even if being 14 hours ahead means having to wait even longer. And even if it means the Iowa men tipping at 7:50 a.m. Friday and the women going at 5 a.m. Saturday. March is not for the weak. It's eyeblack, pregame songs, and Home Alone YouTube time:

The original title for this column was going to be Let's Get Hurt, Together. But I'm not in that mode; not right now, at least. Even if the scars of both teams not making it out of the first weekend last year feel fresh as ever. We've got Caitlin Clark. We've got Kris Murray. That's artillery, and it's not nothing. To paraphrase Gladiator, death smiles at us all, and all we can do is smile back.

Or, like, do that.

The Hyball

"If you've go the time, I've got the dime."

Last Week

Was trying to find the chaotic loose ball sequence from the end of the Ohio State loss in the BTT but instead found this:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGxhc3QgcGxheSBmb3IgSW93YSB3YXMgYWJzb2x1dGUgY2hh b3Mg8J+YteKAjfCfkqsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dRczdVZzBI SkQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nUXM3VWcwSEpEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEZPWCBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIChAQ0ZCT05GT1gpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0ZCT05GT1gvc3RhdHVzLzE1Nzg5NDM0NjAy OTE1MzA3NTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

So we're good here, right?

This Week

Iowa (8-seed) vs. Auburn (9-seed): Much has been deservedly made about this being in Birmingham, and seeing the Tigers as 1.5-point faves really has me wondering what the spread would be if the Hawkeyes were given a more favorable regional. In some ways, does this take some of the pressure off, though? Also I've been hatin' on Houston from afar all year and would really like a crack at them.

Caitlin Corner

This column ran early last week, so some leftovers from the Iowa women's BTT.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWl0bGluIENsYXJrIGlzIEhFUiDwn5ikPGJyPjxicj7wn5S4IDMw IFBUUzxicj7wn5S4IDE3IEFTVCA8YnI+8J+UuCAxMCBSRUI8YnI+PGJyPklu IHRoZSB0aGUgQmlnIFRlbiBUb3VybmFtZW50IEZpbmFsLjxicj48YnI+8J+O pTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Jb3dhV0JCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJb3dhV0JCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vU2xhbzBJb2dJZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1NsYW8wSW9nSWY8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIFNwb3J0aW5nIE5ld3MgKEBzcG9ydGluZ25l d3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3BvcnRpbmduZXdz L3N0YXR1cy8xNjMyNTMzMjc4OTcxMzYzMzMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk1hcmNoIDYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9CMUdTdGF0cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0IxR1N0YXRzPC9hPiBvbiBDbGFyayYjMzk7cyAxNyBhc3Npc3RzIHllc3Rl cmRheTo8YnI+PGJyPlRoZSAxNyBhc3Npc3RzIGFyZSBhIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUdXQkJUP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQjFHV0JCVDwvYT4gQ2hhbXBpb25z aGlwIHNpbmdsZS1nYW1lIHJlY29yZC48YnI+PGJyPkNsYXJrIGhhcyBzZXQg YSBuZXcgY2FyZWVyLWFzc2lzdHMgcmVjb3JkIGluIGdhbWVzIHBsYXllZCBh dCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Ix R1dCQlQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdX QkJUPC9hPiB3aXRoIDc4LiDwn5ixPGJyPjxicj5XYXRjaCBhbGwgMTcgaGVy ZSDipLXvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tBbDhqR0lWQm8iPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9LQWw4akdJVkJvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBU ZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTYzMjgxNjM0MTI3 ODI0ODk2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA2LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

She coulda scored zero and still controlled the whole damn game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgc2hvdHMgb2YgdGhlIGRlamVjdGVkIGJyb3MgYXJlIHNvIGRh bW4gZnVubnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NpWFpCUThpNzMiPmh0 dHBzOi8vdC5jby9jaVhaQlE4aTczPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEnigJltIHRo YXQgY29vbCBndXkgKEB0aGVlZV9qbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RoZWVlX2ptYW4vc3RhdHVzLzE2MzU3MjM3NDc3OTI1MDY4 ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTQsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZeKAmXMgYmVlbiBhIGxvdCB3cml0dGVuIGFib3V0IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxpbkNsYXJrMjI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIyPC9hPiBidXQgdGhpcyBp cyB0aGUgYmVzdCBhcnRpY2xlIEnigJl2ZSByZWFkLiBFbmpveSAoaXTigJlz IGEgZ2lmdCBmcmVlYmllLCBubyBwYXl3YWxsKSA8YnI+PGJyPlJlYWQgaGVy ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3NBeWNVZ3NPUGYiPmh0dHBzOi8v dC5jby9zQXljVWdzT1BmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphbmUgQnVybnMgKEBq cmJ1cm5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pyYnVybnMv c3RhdHVzLzE2MzU3MDU4ODgzMjg1NDAxNjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+TWFyY2ggMTQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Great article, but this part stood out:

Indeed, Clark will stop at nothing, as she proved during a game of basement basketball with her younger brother, Colin, when both were preteens. One minute, the siblings were trading buckets on a Nerf hoop. The next, Clark shoved Colin headfirst into a wall, leaving him with a nasty gash that required a trip to urgent care and four staples.

The wildest part? She's still not sorry! Carver is gonna be a party this week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7inKgg8J2QkvCdkI7wnZCL8J2QgyDwnZCO8J2QlPCdkJMg4pyoPGJy Pjxicj5UaGUgTkNBQSBGaXJzdCAmYW1wOyBTZWNvbmQgUm91bmRzIGluIENI QSBhcmUgb2ZmaWNpYWxseSBzb2xkIG91dCEhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hhd2tleWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGF3a2V5ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9PektNTml2MWlvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT3pLTU5pdjFp bzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJb3dhIFdvbWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwg KEBJb3dhV0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FX QkIvc3RhdHVzLzE2MzUyOTcwNzEwOTkxNTg1MzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWFyY2ggMTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

And why wouldn't it be?

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ORVchIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGxp bkNsYXJrMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRsaW5DbGFyazIy PC9hPiBtYWRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdC Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4gaGlzdG9yeSBi eSBiZWNvbWluZyB0aGUgZmlyc3QtZXZlciB0d28tdGltZSBBUCBmaXJzdCB0 ZWFtIEFsbC1BbWVyaWNhbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL244TlVN VmZwUmkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9uOE5VTVZmcFJpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEdvIElvd2EgQXdlc29tZSAoQElvd2FBd2Vzb21lKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvd2FBd2Vzb21lL3N0YXR1cy8xNjM2MTIzODU4 MDg3MzQyMDgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE1LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Lastly, didn't notice Garza in the Gabbie pic from last week until someone on Twitter pointed it out:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHBpY3R1cmUgaXMgZ3JlYXQsIGFuZCB0aGVyZeKAmXMgYSBo aWRkZW4gZ29hdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hKWDNGVWRvOGki Pmh0dHBzOi8vdC5jby9ISlgzRlVkbzhpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZHJl dyBEb3ducyAoQEFuZHJld0NEb3ducykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BbmRyZXdDRG93bnMvc3RhdHVzLzE2MzI5MzE2NTI3OTUwODA3 MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNywgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

This is the current desktop on my computer. Between him, her, Herky, and the cheerleader, it really checks a lot of boxes. If we could (respectfully) photoshop Taylor Mikesell out, it could be wall worthy.

Rafters Ring

Obligatory Michigan Section

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHZlcnkgbXVjaCB3YW50IE1pY2hpZ2FuIHRvIHdpbiB0aGlzIGdh bWUuIEkgd2FudCBNaWNoaWdhbiB0byB3aW4gZXZlcnkgZ2FtZS4gSSB3YW50 IGdvb2QgdGhpbmdzIGZvciBhbGwgb2YgdGhlc2UgcGxheWVycyBhbmQgZm9y IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5Ljxicj48YnI+QnV0IEkgd2lsbCBub3QgbWlzcyB3 YXRjaGluZyB0aGlzIHRlYW0uPC9wPiZtZGFzaDsgQnJ5YW4gTWFjIChAQnJ5 X01hYykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcnlfTWFjL3N0 YXR1cy8xNjMyNTAyNDUzNzY4NzA4MDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1hcmNoIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Not so fast, Bryan Mac -- it's NIT time, baby!!!!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub2RheSBpcyBhIGxvdyBwb2ludCBmb3IgTWljaGlnYW4gYmFza2V0 YmFsbC4gSGVhZGluZyB0byB0aGUgTklUIHdpdGggMTEgZm9ybWVyIHRvcCAx NTAgcmVjcnVpdHMgb24gdGhlIHJvc3Rlci4gVGhlIHJlYWwgaWNpbmcgb24g dG9wLCBldmVyeSBwbGF5ZXIgd2hvIHRyYW5zZmVycmVkIG91dCB0aGlzIG9m Zi1zZWFzb24gbWFkZSB0aGUgdG91cm5hbWVudCB3aXRoIHRoZWlyIG5ldyB0 ZWFtLiBUaGVyZSBpcyBubyB3YXkgdG8gc3BpbiB0aGF0LjwvcD4mbWRhc2g7 IE1Hb/Cfq5ggKEBNSm9lQmVhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9NSm9lQmVhbi9zdGF0dXMvMTYzNTA1NjE0OTM3NTY0Nzc0ND9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

also this happened

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5pbXBvc3NpYmxlIG5vdCB0byBsYXVnaCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vN0dTYkNVVEd0VSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzdHU2JDVVRHdFU8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgYWNlIGNoYXVkaWdlIChAQWNlQW5iZW5kZXIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWNlQW5iZW5kZXIvc3RhdHVzLzE2 MzUxMjAwMzQ1OTgyNjA3Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg MTMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan beat Toledo in said game, so this thing is still going. But I'm done piling on. Let's end with a shot at the -- /checks notes -- Oakland A's?!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RDWTB4RU4zVEEiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9kQ1kweEVOM1RBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlcmVrIENh bXBiZWxsIChAR29CbHVlRGVyZWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vR29CbHVlRGVyZWsvc3RhdHVzLzE2MzIxNjgxODM5NzYwODM0NTc/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The Mini-Hybrid

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5jb3VudGluZyBkb3duIEJvYmJ5IEJvdWNoZXImIzM5O3MgVG9wIFRl biBQbGF5cyBmcm9tIFRoZSBXYXRlcmJveSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28veFB5bHRSZm1ZTCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hQeWx0UmZtWUw8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgTWlrZSBDYW1lcmxlbmdvIChATUNhbWVybGVuZ28pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUNhbWVybGVuZ28vc3RhdHVz LzE2MzMxMDgyMjE3NDg0Njk3NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy Y2ggNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb29raW5nIGFtYXppbmcgQU5EIGxpa2UgSW93YSBsZWdlbmQgQWRy aWFuIENsYXlib3JuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xckJ2S3ZCRE9w Ij5odHRwczovL3QuY28vMXJCdkt2QkRPcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJ4oCZ bSB0aGF0IGNvb2wgZ3V5IChAdGhlZWVfam1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVlZV9qbWFuL3N0YXR1cy8xNjM2MDAzNDQ3NTIx NTkxMjk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE1LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZXMgc29tZXRoaW5nIGFib3V0IHdlYXJpbmcgdGhlIEpldHMg aGVsbWV0IHRoYXQganVzdCBtYWtlcyBwZW9wbGUgbG9vayBpbW1lZGlhdGVs eSBpbmNvbXBldGVudCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcHRIZm0xWVB3 ZiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3B0SGZtMVlQd2Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmF5 IFZlZ2FzIChASlZlZ2FzMDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSlZlZ2FzMDEvc3RhdHVzLzE2MzYwNjI1NjgyOTE2ODAyNTY/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Bill Walton's Western Civilization

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZlIFBhc2NoIGFuZCBCaWxsIFdhbHRvbiBhcmUgdGhlIHJlYWwg bGlmZSBKaW0gSGFscGVydCBhbmQgRHdpZ2h0IFNjaHJ1dGUuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby8xbUZJUUE4SEdaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMW1G SVFBOEhHWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBCbGF0dG1hbiAoQGRhdmlk YmxhdHRtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF2aWRi bGF0dG1hbi9zdGF0dXMvMTYzMTUzODM4MzU1NzA5OTUyMD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtKaW1teSBCdWZmZXQgbmV4dCBkb29yLi4uIHNvbiBvZiBh IHNvbiBvZiBhIHNhaWxvci4uLiB3ZSYjMzk7cmUgb24gb3VyIHdheSB0byBN YXJnYXJpdGF2aWxsZS4mcXVvdDstIEJpbGwgV2FsdG9uPGJyPjxicj4mcXVv dDtBZnRlciB0aHJlZSBnYW1lcyBpbiB0aHJlZSBuaWdodHMgd2l0aCB5b3U/ IFBlcmhhcHMuJnF1b3Q7LSBEYXZlIFBhc2NoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9XM1IzSG5vNTNXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVzNSM0hubzUzVzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBd2Z1bCBBbm5vdW5jaW5nIChAYXdmdWxhbm5vdW5j aW5nKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F3ZnVsYW5ub3Vu Y2luZy9zdGF0dXMvMTYzNDc5MDc2ODAxODg3MDI3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWxsIFdhbHRvbiBpcyBhIE5hdGlvbmFsIFRyZWFzdXJlLiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSnFNRVFCcGlORyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0pxTUVRQnBpTkc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBCZWFkbGUgKEB0aGVy ZWFsYmVhZGxlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZXJl YWxiZWFkbGUvc3RhdHVzLzE2MzM3MDYzODM0MjEwOTU5Mzc/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJIGRvbiYjMzk7dCBrbm93IHdoYXQgeW91IGNvbnN1bWVk IGF0IGhhbGZ0aW1lLiZxdW90Oy0gRGF2ZSBQYXNjaCB0byBCaWxsIFdhbHRv biDwn4+A8J+ko/CfpKPwn6SjIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Nc3V4 YVZuTG5SIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTXN1eGFWbkxuUjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBBd2Z1bCBBbm5vdW5jaW5nIChAYXdmdWxhbm5vdW5jaW5nKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F3ZnVsYW5ub3VuY2luZy9zdGF0 dXMvMTYzNDA3MTYyNTM2Nzk3Nzk4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5N YXJjaCAxMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

No Context Basketball

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3JyeSB0byBpbmZvcm0gcGVvcGxlIGZvcm1lciBJb3dhIHBsYXll ciBBdXN0aW4gQXNoIG9mIFRoZSBDaXRhZGVsIHN1ZmZlcmVkIGFuIEFDTCBp bmp1cnkgbGFzdCB3ZWVrLiBIZSBhdmVyYWdlZCAxNS4yIHBvaW50cyBhbmQg bWFkZSAxMDIgdGhyZWUtcG9pbnRlcnMsIGFuZCBzaG90IDM5LjcgcGVyY2Vu dCBmcm9tIDMgYW5kIDkyLjEgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmb3VsIGxpbmUu IEhlIHBsYXllZCBhIHRlYW0taGlnaCAzNyBtaW51dGVzIGEgZ2FtZS48L3A+ Jm1kYXNoOyBNaWtlIEhsYXMgKEBIbGFzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0hsYXMvc3RhdHVzLzE2MzEzMzAyODg2MDg0NDQ0MTY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

:(

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZsTjdJNmZ2cDgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9GbE43STZmdnA4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5vIENvbnRl eHQgQ29sbGVnZSBCYXNrZXRiYWxsIChAQ29udGV4dEZyZWVDQkIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29udGV4dEZyZWVDQkIvc3RhdHVz LzE2MzI0OTU5MDg3MTI3NDcwMDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy Y2ggNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PaGlvIFN0YXRlIGlzIGluIHNvbGUgcG9zc2Vzc2lvbiBvZiAxM3Ro IHBsYWNlIGluIHRoZSBCaWcgVGVuLjwvcD4mbWRhc2g7IEpvbmF0aG9uIFdh cnJpbmVyIChAQnJhY2tldG9sb2dpc3QzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0JyYWNrZXRvbG9naXN0My9zdGF0dXMvMTYzMjEwNjY4NjY0 MjAyMDM1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA0LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

That woulda been a lot funnier this time last week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ldmVyeSBmYWNlIHRlbGxzIGEgc3RvcnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvLzMwWmpMVG01SEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zMFpqTFRtNUhI PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvYiBQZXJleiAoQFdvcmxkV2lkZVdvYikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb3JsZFdpZGVXb2Ivc3RhdHVz LzE2MzE4NzY1NTgyNjM4NDA3NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy Y2ggNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Me: I bet only some of the faces tell a story. /looks at nearly every individual face in the pic Me: Wow, every face really tells a story here!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcHBhcmVudGx5IHlvdSBjYW4ganVzdCBydW4gaW50byB0aGUgcGF0 aCBvZiBzb21lb25lIGFuZCBkcmF3IGEgZm91bCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vcHdDV0VRTkh5YyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3B3Q1dFUU5IeWM8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGVhdmVucyEgKEBIZWF2ZW5zRlgpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGVhdmVuc0ZYL3N0YXR1cy8xNjMxODIz MzQzNzI3ODEyNjA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDQsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Was right near this and had no idea how it happened.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyBiZWVuIG5lYXJseSAxMCB5ZWFycyBzaW5jZSBEdW5r IENpdHkgdG9vayBvdmVyIE1hcmNoIDxicj48YnI+8J+TuTogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQlNTcG9ydHNDQkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENCU1Nwb3J0c0NCQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1JIZVh5YXB1V3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SSGVYeWFwdVd6PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENCUyBTcG9ydHMgKEBDQlNTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JTU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNjM1NjY1 MDg1OTA4NTQxNDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE0LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Remember this one very fondly; such a swaggery Cinderella.

Wrapping It Up...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHRoaW5rIHRoaXMgaXMgbXkgZmF2b3JpdGUgc2NlbmUgaW4gYSBt b3ZpZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaWFWV2VxR0dqYyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2lhVldlcUdHamM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlrZSBTY29s bGlucyAoQG1pa2VzY29sbGlucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9taWtlc2NvbGxpbnMvc3RhdHVzLzE2MzIyMDM2NTEyNjIzMTY1NDQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK