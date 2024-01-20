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Three Thoughts on the Addition of Kadyn Proctor
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
As he announced via social media on Saturday, Kadyn Proctor has made the decision to transfer to Iowa. We previously reported on Proctor's interest in Iowa to our premium subscribers.
So what's next for Iowa football and the Hawkeyes' offensive line? Here are three thoughts on Proctor's decision to join the black and gold.
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