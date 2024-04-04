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Trey Buchanan, Son of NBA GM, Walking On at Iowa
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Just over two weeks ago,
announced his commitment to the Trey Buchanan Iowa basketball program as a walk-on. A point guard out of Indianapolis, the 2024 prospect is the son of Chad Buchanan, the general manager of the Indiana Pacers.
We caught up with Trey to discuss his decision, the way he believes he can earn minutes in Iowa City, the connection that ultimately pushed him towards the Hawkeyes, and more.
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