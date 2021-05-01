HawkeyeReport - Tyler Goodson sets big goals for 2021 season

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football
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Tyler Goodson sets big goals for 2021 season
Blair Sanderson
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HawkeyeReport
Editor
When you ask
Tyler Goodson what his individual goals are for the 2021 season, he will tell you it is to win the Doak Walker Award as the top running back in the country. After Iowa wrapped up spring practice on Saturday, Goodson talked about how the running game has improved, where he has taken his game to the next level, and much more.
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