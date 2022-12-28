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Video: A look at Iowa football practice

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

For the second straight day, the media was allowed into the first twenty minutes of Iowa football practice. We have a few video clips of the practice, including a look at tight end turned quarterback Sam LaPorta running the Hawkeye offense for a play.

Take a look at the video below to see LaPorta and the Hawkeyes at practice.

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