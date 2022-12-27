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Video: Hawkeye football practice

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The Hawkeye football team continues to prepare for the 2022 Music City Bowl in Nashville. After dealing with snow and cold yesterday, today the temps were in the 40's and the sun was out.

We have some video highlights from the first twenty minutes of practice at Franklin Academy in Nashville. That includes a look at the Iowa quarterbacks and several of the other Hawkeyes in action.

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