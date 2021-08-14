 HawkeyeReport - Video: Kids Day Offensive Highlights
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Video: Kids Day Offensive Highlights

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

See Iowa's offensive highlights from today's Kids Day Practice in the video below.

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