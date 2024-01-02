What can you even say at this point? Caitlin Clark continues to make remarkable plays seem almost routine. Iowa's all-time leading scorer is not just an incredible shooter (among her many other skills), but she also has an unparalleled sense of the moment and how to produce her greatest plays in the moments of highest drama.
Tuesday night, she did it again, draining a preposterous three-pointer from the beak of Iowa's mid-court logo to lead Iowa to a walk-off 76-73 victory over Michigan State. Just take a look:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TSEUgRE9FUyBJVCBBR0FJTiDigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4gd2lucyB0aGUgZ2FtZSBhdCB0aGUg
bGFzdCBzZWNvbmQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4uIDxi
cj48YnI+8J+SuzogUGVhY29jayA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc2tp
enEwWWJPeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NraXpxMFliT3k8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQmlnIFRlbiBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2Ji
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9z
dGF0dXMvMTc0MjM5MjU3NTgzMzU1OTE1NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
The officials reviewed the shot to see if she did in fact get it off in time, and determined that the ball had left her hands -- by the slimmest of margins -- before the clock hit all zeros.
Here's another view of the shot:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DQUlUTElOIENMQVJLIERPRVMgSVQgQUdBSU4hIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9wS1k1MWd3U3dCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcEtZNTFn
d1N3QjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQkMgU3BvcnRzIChATkJDU3BvcnRzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQ1Nwb3J0cy9zdGF0dXMv
MTc0MjM5MjY1MDg4MjMzOTI0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+QkCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTkNRa2RTanEzTCI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05DUWtkU2pxM0w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGF3
a2V5ZSBOYXRpb24gKEBoYXdrZXllbmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhd2tleWVuYXRpb24vc3RhdHVzLzE3NDIzOTIyOTI0
NTgwODY5MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAzLCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
And one final angle of the shot:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYWl0bGluLiBDbGFyay48YnI+PGJyPlVucmVhbCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTXNhR0Z1MDBGNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01zYUdG
dTAwRjU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXJpYyBQcmF0dCAoQEJ5RXJpY1ByYXR0
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5RXJpY1ByYXR0L3N0
YXR1cy8xNzQyMzkyOTIzODA1NjY3NDQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
This is not the first time that Clark has hit a memorable buzzer-beater to win a game at Carver-Hawkeye Arena of course. Last season, Clark nailed this incredible 3-pointer to knock off Indiana in Iowa's regular season finale.
The @IowaWBB Twitter account probably put it best:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3Ugc2VyaW91cywgQ2xhcms/IPCfmI48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGF3a2V5ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYXdrZXllczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2UxQ1lqc0xDRUMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lMUNZanNMQ0VD
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElvd2EgV29tZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCAo
QElvd2FXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdC
Qi9zdGF0dXMvMTc0MjM5NTA3NzMzMzIyMTc4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KYW51YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Caitlin Clark is simply unreal.