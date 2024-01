What can you even say at this point? Caitlin Clark continues to make remarkable plays seem almost routine. Iowa's all-time leading scorer is not just an incredible shooter (among her many other skills), but she also has an unparalleled sense of the moment and how to produce her greatest plays in the moments of highest drama. Tuesday night, she did it again, draining a preposterous three-pointer from the beak of Iowa's mid-court logo to lead Iowa to a walk-off 76-73 victory over Michigan State. Just take a look:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TSEUgRE9FUyBJVCBBR0FJTiDigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4gd2lucyB0aGUgZ2FtZSBhdCB0aGUg bGFzdCBzZWNvbmQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YVdCQjwvYT4uIDxi cj48YnI+8J+SuzogUGVhY29jayA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc2tp enEwWWJPeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NraXpxMFliT3k8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQmlnIFRlbiBXb21lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAQjFHd2Ji YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR3diYmFsbC9z dGF0dXMvMTc0MjM5MjU3NTgzMzU1OTE1NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5KYW51YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Advertisement

The officials reviewed the shot to see if she did in fact get it off in time, and determined that the ball had left her hands -- by the slimmest of margins -- before the clock hit all zeros. Here's another view of the shot:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DQUlUTElOIENMQVJLIERPRVMgSVQgQUdBSU4hIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9wS1k1MWd3U3dCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcEtZNTFn d1N3QjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQkMgU3BvcnRzIChATkJDU3BvcnRzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQ1Nwb3J0cy9zdGF0dXMv MTc0MjM5MjY1MDg4MjMzOTI0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51 YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball, and recruiting coverage. Sign up with Go Iowa Awesome here. Here's a look at the build-up to the shot:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+QkCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTkNRa2RTanEzTCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05DUWtkU2pxM0w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGF3 a2V5ZSBOYXRpb24gKEBoYXdrZXllbmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhd2tleWVuYXRpb24vc3RhdHVzLzE3NDIzOTIyOTI0 NTgwODY5MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAzLCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

And one final angle of the shot:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWl0bGluLiBDbGFyay48YnI+PGJyPlVucmVhbCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vTXNhR0Z1MDBGNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01zYUdG dTAwRjU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXJpYyBQcmF0dCAoQEJ5RXJpY1ByYXR0 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5RXJpY1ByYXR0L3N0 YXR1cy8xNzQyMzkyOTIzODA1NjY3NDQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkphbnVhcnkgMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

This is not the first time that Clark has hit a memorable buzzer-beater to win a game at Carver-Hawkeye Arena of course. Last season, Clark nailed this incredible 3-pointer to knock off Indiana in Iowa's regular season finale.

The @IowaWBB Twitter account probably put it best:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3Ugc2VyaW91cywgQ2xhcms/IPCfmI48YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRsaW5DbGFyazIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDYWl0bGluQ2xhcmsyMjwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGF3a2V5ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYXdrZXllczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL2UxQ1lqc0xDRUMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lMUNZanNMQ0VD PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElvd2EgV29tZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCAo QElvd2FXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdC Qi9zdGF0dXMvMTc0MjM5NTA3NzMzMzIyMTc4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KYW51YXJ5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=