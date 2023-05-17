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{{ timeAgo('2023-05-17 16:04:14 -0500') }} football Edit

William Nolan on Commitment: 'I'm So Excited to Get Down There'

William Nolan is the most recent commit in Iowa's 2024 recruiting class.
William Nolan is the most recent commit in Iowa's 2024 recruiting class. (Iowa Athletics)
Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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