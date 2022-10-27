News More News
{{ timeAgo('2022-10-27 16:49:37 -0500') }} other sports Edit

Woods excited to be a Hawkeye

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The biggest new addition to the Iowa wrestling team this year is graduate transfer Real Woods. He made the move from Stanford to becoming a Hawkeye for one year and he's excited to be part of the program.

Woods discusses his move to Iowa, what it means to be part of the Hawkeye program, and what it was like to be in the transfer portal.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}